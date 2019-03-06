Kahveden esinlenip çay evi zinciri kurdu

MUSTAFA ÇALKAYA / CEREN GÖKKOYUN - Türkiye'de son dönemde global firmaların sunduğu alternatiflerin de etkisiyle gençler arasında popüler hale gelen "kahve evleri" içecek sektöründen önemli bir pay alırken birçok yerli girişimci de sektöre "çay" ile girerek pastaya ortak oldu.

Kahve zincirleri ve butik işletmelere alternatif kurulan ve kısa sürede Türkiye'ye yayılan "çay" konseptli mekanlar girişimciler için ilham kaynağı oldu. Yurt dışından ithal ettiği farklı türlerdeki çayların ağırlıklı olduğu menülerle hizmet veren genç girişimcilerden Nazlı Esen de kendi markasıyla girdiği sektörde kısa sürede adından söz ettirdi.

Nazlı Esen, kahve evlerinden esinlenerek 2016 yılında çay evi fikrini, Nesco isimli firmasını kurarak hayata geçirdi. Esen, dünyanın çeşitli ülkelerinden getirdiği farklı tatlardaki çayları Tea Co. markasıyla tüketicilere sundu.

Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek lisans eğitimi devam ederken gittiği ABD'de dünya çaylarıyla tanıştığını belirtti.

Kendi markasını kurmak için yüksek lisans eğitimine ara verdiğini ifade eden Esen, "Mağazalarda kullanılan cihazlar sayesinde sadece 90 saniyede bütün organik materyalleri demleyip servis edilebiliyoruz. Espresso makinelerinin kahveye kazandırdığı hızı biz çaya kazandırabiliyoruz. Bu da bizim çayda aradığımız şeydi. Bu iki konsept bir araya gelirse ne yapabiliriz diye düşününce de Tea Co. ortaya çıktı." diye konuştu.