Kahveler Turkcell Platinum'dan

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum, sunduğu ayrıcalıklarla kullanıcılarına daha fazla keyif ve konfor yaşatmayı sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum, müşterilerinin keyfine kahve katıyor.

Her ay fizy'den 5 şarkı dinleyen, Dergilik'ten 5 dergi okuyan ve TV+'dan 5 farklı günde 5'er dakika TV izleyen her müşteri Turkcell Platinum'un Dijital Şampiyonları olarak Caribou Coffee'den bir kahve ile ödüllendiriliyor.

Kahve ayrıcalığından yararlanmak için, Turkcell Platinum uygulamasındaki "Kahve Keyfiniz Platinum'dan" sayfasında yer alan kahve bardağına tıklayarak çekirdekleri takip etmek yeterli olacak. Dergilik, fizy ve TV+ kullandıkça sayfadaki kahve çekirdekleri ve kahve bardağı dolmaya başlayacak. Çekirdeklerin tümü dolduğunda, hediye kahve Caribou Coffee'de hazır olacak. Kahve hediyesi kazanan müşterilere hatırlatma görevi Platinum'da olacak. fizy, Dergilik ve TV+ ürünlerini aktif kullanmaya devam eden müşteriler, her 30 günde bir kahve hediyesi daha alacak.