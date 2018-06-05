FİNANS

Kalbe yatırımda "süper teşvik" şartları

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 17:39 | Son Güncelleme

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Alvimedica Tıbbi Ürünler Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin yapacağı muhtelif stent, kateter ve kalp kapakçığı üretim tesisine sağlanacak desteğin detayları belli oldu - Yatırıma, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, azami 200 milyon lira nitelikli personel ve 980 milyon lirayı aşmamak üzere 10 yıl süreli faiz veya kar payı destekleri sağlanacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Alvimedica Tıbbi Ürünler Sanayi ve Dış Ticaret AŞ tarafından İstanbul'da yapılacak muhtelif stent, kateter ve kalp kapakçığı üretim tesisi yatırımına sağlanacak desteğin detayları belli oldu.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yatırımının süresi, başlangıç tarihi olan 11 Nisan 2017'den itibaren 8 yıl öngörüldü. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa Ekonomi Bakanlığınca 4 yıl daha ek süre verilebilecek.

Proje kapsamında toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 744 milyon lira, ilave istihdam 4 bin ve nitelikli personel sayısı 300 olarak öngörüldü.

Yatırıma, 10 yıl sigorta primi işveren hissesi, azami 200 milyon lira nitelikli personel ve 980 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren 10 yıl süreli faiz destekleri ve/veya kar payı desteği sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl uygulanacak.

Karar, 11 Nisan 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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