FİNANS

KalDer 2019'da yeni atılımlar yapacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı: - "2019 yılı yeni atılımlar yaptığımız bir yıl olacak ve bölgemizdeki yaygınlığımızı daha da artıracağız"

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, "2019 yılı yeni atılımlar yaptığımız bir yıl olacak ve bölgemizdeki yaygınlığımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

KalDer Ankara Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Şubenin bu yıl yürüttüğü faaliyetlere ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin bilgi verildi.

KalDer Ankara Şubesinin yıl içinde 31'i gönüllü, toplam 280 gün eğitim faaliyetinde bulunduğu, çeşitli kurumlara "Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli", "Modern Yönetim Anlayışı" ve "Vatandaş Odaklılık ve Problem Çözme" eğitimleri verildiği bildirildi.

Ulusal çapta çeşitli etkinliklerle bin 200'e yakın katılımcıya ulaşıldığı ifade edilerek, Ankara'daki üst düzey yöneticileri bir araya getirmek amacıyla bu yıl ilk defa "KalDer Ankara Buluşmaları"nın organize edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Karyağdı, kurumların başarılarına katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Ankara'daki sanayi şirketlerinin uluslararası arenada rekabet güçlerinin artmasına katkıda bulunduklarını vurgulayan Karyağdı, şunları kaydetti:

"Bizim için esas olan Türkiye'ye değer katmaktır. Finansal ve yönetsel açıdan güçlü bir şekilde yeni yıla giriyoruz. 2019 yılı yeni atılımlar yaptığımız bir yıl olacak ve bölgemizdeki yaygınlığımızı daha da artıracağız."

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KalDer Nazmi Karyağdı Türkiye Kalite Derneği

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