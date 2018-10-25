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KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kalite Derneği (KALDER) tarafından Kayseri'de '4'üncü Erciyes Mükemmellik Zirvesi' gerçekleştirildi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Kalite Derneği (KALDER) tarafından Kayseri'de '4'üncü Erciyes Mükemmellik Zirvesi' gerçekleştirildi. 'Mükemmellik Yolunda İnsan 4.0' teması ile düzenlenen zirvede konuşan KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Eğer rekabet gücümüzü korumak istiyorsak, ülkemizin bu rekabette gücünün olmasını istiyorsak, koşmaya devam etmeliyiz ve Endüstri 4.0'ü yakalamak zorundayız" dedi. 4'üncü Erciyes Mükemmellik Zirvesi, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Hv.Tuğgeneral Ercan Teke, KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, iş dünyasından birçok isim ve temsilci katıldı. 'Mükemmellik Yolunda İnsan 4.0' teması ile gerçekleştirilen zirvede konuşan KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Dünya çok hızlı değişiyor. İnanılmaz bir bilgi akışı var. Artık, teknolojinin artması ile beraber yakalamak ve her an kendimize katmak zorunda olduğumuz bir bilgi bombardımanına uğruyoruz. Seçici olmak, doğru bilgiyi doğru zamanda hem iş dünyasında hem de yaşamlarımızda kullanmamız gerektiğini bir kere daha söylemek isterim'' dedi. ''İnandığımız, bildiğimiz her şeyin değiştiğini, iş yapma biçimlerimizin değiştiğini, okulda öğrendiğimiz bilgilerin bir kenara bırakılıp yeni bilgilerimizi almak zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz" diye sözlerini sürdüren Pilavcı, şunları kaydetti: "Yeni bir şeylerin sürekli yayınladığı bir dönemde hepimiz öğrenciyiz. Belki de eğitim sisteminin de evrilmesi lazım. Çünkü bugün burada insanı konuşacağız. Teknolojinin artması ile beraber 'Endüstri 4.0 korkutucu bir şey mi, işsizlik artacak mı, insanlarımız ne yapacaklar?' kaygısı içerisindeler. Bu yarışın dışında kalma şansımız yok. Eğer rekabet gücümüzü korumak istiyorsak, ülkemizin bu rekabette gücünün olmasını istiyorsak, koşmaya devam etmeliyiz ve Endüstri 4.0'ü yakalamak zorundayız. Bunu da ancak insanımızla yapabiliriz. İnsanımızla nasıl yapabiliriz? Uzunca zamandır bu konularda çok kafa yoruluyordu. Artık dünya değişti. Bizler çocuklarımızı kaliteli, doğru, düşünebilir şekilde geliştirmek zorundayız. Bilgiye dayalı eğitim sistemini gerçekten değiştirmek zorundayız. Sivil toplum kuruluşlarına bu ortamda büyük iş düşüyor. Gönüllü, kâr amacı gütmeden sivil toplum kuruluşları olarak farkındalık yaratmak ve kaliteyi yükseltmek için varız. Kalite olmadan sürdürülebilir olamıyoruz." Devlete destek olmak adına ekonominin geliştirilmesi ve istikrarın korunmasının son derece büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da konuşmasında, "Bu toplantının Kayseri'de yapılması çok anlamlı. Gerek özel gerekse kamuda toplumun her alanda kalite anlayışı yaygınlaştırılmalıdır. Ülkemizin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşması için el ele vererek çalışma yapılması için yolumuza devam edeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından Dener Makine, Pusula 38 Güvenlik ve Tamer Eğitim Kurumları yapılan protokole imza koyarak, Ulusal Kalite Hareketi'ne katıldı.

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KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyızKALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız
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