Kale Endüstri Holding'in ilk konsept mağazası açıldı

"Bu kapsamda 2016 yılında başlattığımız değişim ve dönüşüm sürecinin sonuçlarından biri olarak, ilk konsept mağazamızı Vadistanbul'da açtık. Bu yeni model sayesinde müşteri odağımızı daha da artırarak, tüketicilerimize birebir dokunma imkânı bulacağız. Konsept mağazamızı, alarmdan kapı kilidine, çelik kapıdan çelik kasaya ve pencere sistemlerine kadar müşterilerimizin tüm ürünlerimizi deneyimleyebileceği şekilde tasarladık. Tüketicilerin yanı sıra burada yurt içi ve yurt dışı misafirlerimizi de ağırlayacağız. Bu kapsamda tüm Türkiye’deki bayilerimizi üç farklı organizasyonda ağırlayarak, hem yeni konsept mağazamızı tanıttık hem de 2019 hedeflerimizi anlattık. Entegre güvenlik vizyonumuzu yansıtan ve ilkini hayata geçirdiğimiz konsept mağazaların sayısını artırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

