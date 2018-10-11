Kale Grubu'ndan dijital dönüşüme 15 milyon dolarlık yatırım

ÇANAKKALE (AA) - Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, "Kale Grubu olarak, dijital dönüşümle ilgili önemli yatırımlar yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. 3 senelik programda 15 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Bunun çok önemli bir ayağını 2018 sonunda bitirmiş olacağız." dedi.

Gedik, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik fabrikasında düzenlediği basın toplantısında, bu seneyi 60 milyon lira yatırımla bitireceklerini, 2019'da da yatırım miktarının bundan daha az olmayacağını belirterek, bugüne kadar toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Kale Grubu olarak, dijital dönüşümle ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını ve buna devam edeceklerini aktaran Gedik, şunları kaydetti:

"2017 yılının sonunda başladık ve 3 senelik programda 15 milyon doların üzerinde yatırım yapacağız. Bunun çok önemli bir ayağını 2018 sonunda bitirmiş olacağız. Kale Grubu'nun tümünde olan bir değişim bu...

Sosyal medya, daha hızlı ve çevik olmayı gerektiriyor. Artık tüketicilerin karşılaştırma olanakları sonsuz. Bu anlamda bütün şirketler iyi olmak zorunda. Hem beğeniyi karşılamanız lazım hem de o beğeninin karşılığındaki ihtiyacı; hem ürün hem de hizmetle ulaştırıyor olmanız lazım. Sosyal medya bizi zorluyor ama zorlanmak güzel."