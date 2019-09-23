FİNANS

Kale, "Kalesinterflex" ile Cersaie’nin yenilikçi yüzü olacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik: -"Seramiğin farklı kullanım alanlarına örnek olarak sunduğumuz Kalesinterflex’in yeni serileri ile tüketici ve mimarların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz"

İSTANBUL(AA) - Kaleseramik, sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktası Cersaie Fuarı’nda, 32’nci kez ziyaretçilerle buluşuyor.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, 23-27 Eylül 2019 tarihlerinde Bolonya’da düzenlenen Cersaie Fuarı’nda, fuar standının tüm dış cephesinin kaplamasında da kullanılan Türkiye’nin en büyük parlak porselen seramiği Kalesinterflex'i sergileyecek.

Kaleseramik’in Cersaie fuarında ilk kez görücüye çıkacak inovatif ürünlerinden bir diğeri ise dünyanın en büyük yarı saydam seramiği olan Onyx olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, her tüketicinin kendi yaşam alanını kurgulaması için farklı tarzlara özel tasarımlar ve hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "“Cersaie Fuarı’nın dünya seramik pazarında yeni ürün geliştirme ve bu ürünlerin pazara sunumu açısından önemli bir rolü var. Biz de 62 yıllık birikimimizle insan, tasarım ve teknolojiye odaklanarak, uzun yıllardır geliştirdiğimiz üretim tecrübesi, kaliteli iş ve mühendislik gücümüzle sektöre yenilikçi ürünler kazandırmaya devam ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Seramiğin farklı kullanım alanlarına örnek olarak sunduğumuz Kalesinterflex’in yeni serileri ile tüketici ve mimarların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya devam edeceklerini kaydeden Gedik, “Bu yıl Cersaie Fuarı’nda ilk defa görücüye çıkaracağımız ürünümüz, tasarım ve teknoloji gücümüzü de ortaya koyan 1 metreye 3 metre boyutuyla dünyanın en büyük yarı saydam seramiği Onyx olacak. İnovatif ürün grubumuzun en güzel örneklerinden biri olan dünyanın en büyük, en esnek ve en ince porselen seramiklerinden Kalesinterflex, uluslararası pazarda da büyük ilgi görüyor. Türkiye’de ürettiğimiz seramik levhaları Çin’den ABD’ye kadar uzak coğrafyalara ihraç ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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