Kale Tasarım ve Sanat Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nde, birçok sanatçının yetişeceğini belirterek, "Sanatla özellikle seramik sanatı ilgili öğrenciler buraya gelerek teorik olarak okulda gördüklerini pratikte uygulama ve faydalanma imkanı bulacaklar." dedi. Karaköy Perşembe Pazarı'ndaki Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'ın yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Jeffie Kaine ve Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay katıldı. Açılışta konuşan Turhan, Türk sanayicilerinin duayenlerinden Kale Grubu'nun kurucusu merhum Dr. İbrahim Bodur'un, Türkiye'de sanayinin gelişmesinde çok büyük gayretleri, fedakarlıkları olduğunu söyledi. İbrahim Bodur'un birçok kişiye istihdam sağlamasının yanında Türkiye'ye sosyal sorumluluk anlamında da çok sayıda hizmeti olduğunu anlatan Turhan, "İşte onlardan biri de İstanbul'un en nadide yerlerinden bir olan Karaköy'deki Perşembe Pazarı olarak adlandırılan bu mekanda, turistlerin en fazla gelip gezdiği mekanların birinde, kültür sanat merkezini açmak için iş yerlerini toplumun hayat damarlarından biri olan sanata bahşetmiş olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Turhan, bu merkezde birçok sanatçı yetişeceğini belirterek, "Bu sanat merkezinin tasarımını yapan hocamız ile görüştük. Sanatla özellikle seramik sanatı ilgili öğrenciler buraya gelerek teorik olarak okulda gördüklerini pratikte uygulama ve faydalanma imkanı bulacak." bilgisini verdi. - "Sanat galerisi uygulaması pek çok noktamızda devam etti" Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, merkezin, Kale Grubu'nun Kurucusu rahmetli babası İbrahim Bodur'un İstanbul'da açtığı ilk genel merkez olduğunu hatırlattı. Okyay, şunları kaydetti: "Rahmetli Babam, dedem Hasan Bodur'un Karaköy Ömer Han'da yer alan ofisinde 1950'li yıllarda Çanakkale Seramik'in kuruluş çalışmalarına başlamış. Bu binanın bulunduğu yerde iki katlı, iki ahşap binayı satın alarak şirket merkezi olarak projelendirmiş. 1986 yılına kadar şirket merkezi olarak kullandığımız bu binanın giriş katı galeri olarak tasarlandı. Galeri bir yandan üretilen ürünlerin sergilendiği bir alan olarak kullanılırken, bir yandan da seramik sanatçılarının eserlerinin sergilendiği bir sanat galerisi olarak kullanılmaya başlandı. Bu sanat galerisi uygulaması Levent binamız da dahil pek çok noktamızda devam etti. Bugün bizim için anlamı çok büyük olan bu binayı İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle tasarım ve sanat merkezine dönüştürmüş olmaktan dolayı gururluyuz. Merkezimizin kurulmasının mutluluğunu yaşarken bir yandan da açılış sergisi olarak seramik sanatının Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Attila Galatalı'nın eserlerini ağırlamaktan ötürü ayrı bir heyecan yaşıyoruz."

Bu yıl kendileri için iki önemli projeyi hayata geçireceklerini belirten Okyay, "Bunların ilki bugün burada açılışını yaptığımız Kale Tasarım ve Sanat Merkezi. İkincisi ise temelini iki sene evvel attığımız ve cumartesi günü Çan'da açılışını yapacağımız teknolojinin tüm imkanlarını da kullandığımız iyi tarım uygulamalarını önceliklendirdiğimiz seramız." açıklamasında bulundu. Okyay, Mavruz Tarım ile Çanakkale'de fabrikalarında seramik üretiminde kullandıkları atık enerji ile ilaçsız iyi tarım uygulamaları yapmaya başladıklarını belirtti. Zeynep Bodur Okyay, "Bu işi, yöredeki el emeği, göz nuru tarımsal üretimin gerçek değerini bulması ve bölgede kadın istihdamını önceliklendirecek bir koçbaşı proje olarak konumlandırdık." diye konuştu. - "Merkezin çekim merkezi olacağına inanıyoruz" Kale Grubu olarak köklerinden aldıkları ilhamla 62 yıl boyunca yalnızca üretim ve ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda sosyal fayda sağlamayı ve değerlerini geniş kitlelerle paylaşmayı da hedeflediklerini belirten Okyay, sözlerini şöyle sürdürdü: