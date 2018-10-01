Kale yenilikçi ürünlerini Cersaie Fuarı'nda tanıttı

Çanakkale Seramik ise 2018 Truva Yılı'nda, Truva'nın dünya çapındaki tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve dünyaca ünlü Türk tasarımcı Can Yalman'ın imzasını taşıyan 'Truva Koleksiyonu'nu ilk kez bu fuarda dünya seramik pazarına tanıttı.

Markanın yenilikçi yüzünü yansıtan ve son yılların en yaygın eğilimlerinden Mix&Match ruhunu tasarıma taşıyan Hued Koleksiyonu da Cersaie 2018 Fuarı'nda yerini aldı.

Kalebodur, fuarda Kalesinterflex ile yeni üretim ve renklendirme yatırımlarıyla geliştirilen Kalestone+ serilerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Cersaie Fuarı'nda Kalebodur ve Çanakkale Seramik'in özgün tasarıma sahip yenilikçi 300 yeni ürünü ve 20 serisi ilk kez sergilendi.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik, Bolonya'da düzenlenen Cersaie Fuarı'nda, 2018-19 koleksiyonuna ait yeni serileri tanıtıldı.

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, seramik sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası Cersaie Fuarı'nda, 31. kez ziyaretçilerle buluştu.

"Cersaie'ye katılan ilk Türk firması olarak, tam 31 yıldır İtalyan tüketici ve profesyonellerin yanı sıra, farklı coğrafyalardan gelen katılımcılarla buluşuyoruz. Bu yıl ilk kez Cersaie'de sergilediğimiz, özgün tasarıma sahip yenilikçi ürünlerimizle, tüketici ve mimar ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladığımıza inanıyoruz. İnovatif ürün grubumuzun en güzel örneklerinden biri olan, dünyanın en büyük, en esnek ve en ince porselen seramiklerinden Kalesinterflex'i de, fuarda tüketiciyle buluşturduk. Özellikle 2018 Truva Yılı'nda, Çanakkale Seramik markamızın hayata geçirdiği ve Can Yalman'ın imzasını taşıyan Truva Koleksiyonu'nu, ilk kez fuarda dünya seramik pazarına sunduk."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, Cersaie Fuarı'nın dünya seramik pazarında yeni ürün geliştirme ve bu ürünlerin pazara sunumu açısından önemli bir rolü olduğunu belirtti.

- "Cersaie Fuarı, yeni ürün geliştirme ve bu ürünlerin pazara sunumu açısından önemli"

Fuarda Çanakkale Seramik’in Truva Koleksiyonu’nun yanı sıra, 33x110 ebadında Arc, 30x90 ebadında Alba ve Daria Serileri, 40x80 ebadında Unique, Fiore, Lumina, Sandra Serileri ile 60x60 ebadında Arte Cotto ve 15x90 ebadında Betonart Serileri olmak üzere 20 yeni serisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Truva'nın tarih ve hikayeleriyle harmanlanan koleksiyona ait Ilion, Diadem ve Iliada serileri fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaleseramik Yurtdışı Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Günfer Haklı ise tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik kuruluşlarından biri olan Kaleseramik çatısı altında, en güncel teknoloji ile ürettikleri ürünlerle trendleri belirlemeye devam ettiklerini belirtti.

Haklı, "Avrupa'nın 5., dünyanın 17. büyük seramik karo üreticisi konumundaki Kaleseramik, Kale İtalya'nın faaliyetleri ve marka yatırımlarımızla daha da güçlendi. Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Afrika pazarlarına kadar 100'ü aşkın ülkede Kale markalı ürünlerimiz satılıyor. Dünya standardlarında üretilen ürünlerimiz gerek tasarım gerek kullanım alanlarında fark yaratarak tüm satış noktalarında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

