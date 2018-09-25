Kalecik ekmeği ve çöreğinin ticarileşmesine destek

Ankara Kalkınma Ajansınca, Kalecik Belediyesi tarafından yürütülen "Elinin Hamuruyla" projesiyle Kalecik ekmeği ve çöreğinin ticarileştirilmesine destek verilecek.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, 2018 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kalecik Belediyesi tarafından yürütülen "Elinin Hamuruyla" projesinin sözleşmesi Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık ile Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy tarafından imzalandı.

Projeyle Kalecik'in tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak ve yaşatmak, turizm sektörüne kazandırmak, yöresel ürünlerin ticaretini yaygınlaştırmak, yeni istihdam olanakları oluşturmak bu sayede köyden kente göçü engellemek ve ilçe ekonomisinin rekabetçi bir yapıya kavuşmasını sağlamak amaçlanıyor.

Bu kapsamda yöreye özgü "Kalecik ekmeği" ve "Kalecik çöreği"nin ticarileştirilmesi için projeye 507 bin lira bütçe ayrıldı.

Söz konusu destekle köy fırınları inşa edilerek gıda standartlarına uygun üretim, tanıtım ve pazarlama sistemleri geliştirilecek ve uygulanacak. Ayrıca, üretim, pazarlama ve dış ticaret konularında gerekli eğitimler ve sertifikasyon sistemleri hayata geçirilecek.

Öte yandan, proje kapsamında gerçekleştirilecek festival gibi etkinliklerle kırsal turizme destek sağlanması da hedefleniyor.

