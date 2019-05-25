Kalekim yurt dışında yatırım ortaklığıyla büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş, "Kalekim olarak özellikle Balkanlar ve Afrika'da farklı açılımlara ağırlık veriyoruz. Yatırım planlarımızda bir sonraki rotamız Kenya, Arnavutluk ve Cezayir olacak. Bu bölgelerde de yatırım ortaklığı modeliyle ilerleyeceğiz." dedi.

Akbaş, AA muhabirine, yapı kimyasalları sektörü ve Kalekim'in yeni dönem yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kale Grubu şirketlerinden Kalekim olarak 46. yılı geride bıraktıklarını belirten Akbaş, inşaat sektöründe kullanılan seramik yapıştırıcısından derz dolguya, ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya, endüstriyel zemin ürünlerinden her türlü harç ve katkı malzemelerine kadar çok geniş yelpazede üretim yaptıklarını anlattı.

Akbaş, Kalekim'in Türkiye’de yüzde 50’ye yakın pazar payına sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de neredeyse her iki yapıdan birinde Kalekim ürünlerinin kullanılmasının da pazardaki güçlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

Üretimlerini Türkiye'nin 7 şehrindeki fabrikalarında gerçekleştirdiklerini bildiren Akbaş, "Üretim faaliyetlerimizi İstanbul, Balıkesir, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin tesislerimizde sürdürüyoruz. Toplam 1 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Balıkesir'de 45 milyon lira yatırımla hizmete açılan 7'nci fabrikada, her türlü yapı kimyasalları ve boya üretiliyor. Teknoloji yoğun üretime geçilen fabrikada, toplam ciro hedefi 100 milyon lira seviyesinde." diye konuştu.