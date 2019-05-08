FİNANS

Kaleseramik iki markasıyla sosyal medyanın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 10:39 | Son Güncelleme

Social Media Awards Turkey 2019'un "Seramik" kategorisinde Kale Banyo birincilik, Çanakkale Seramik ise ikincilik ödülüne layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Kale Banyo ve Çanakkale Seramik, sosyal medyada en iyilerin belirlendiği "Social Media Awards Turkey 2019"da en iyiler arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre,bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve sosyal medyada en iyilerin belirlendiği Social Media Awards Turkey 2019'da ödüller sahiplerini buldu. 50'den fazla sektörde, toplam 33 bin sosyal medya hesabının performansının ölçümlendiği yarışmanın Seramik kategorisinde Kale Banyo birincilik, Çanakkale Seramik ise ikincilik ödülünü aldı.

Markalar, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen yarışmaya 1 Mart 2018-1 Mart 2019 tarihlerinde dijital ortamda yayınlanan çalışmalarıyla katıldı. Jüri Ödülleri ve SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri olmak üzere iki bölümden oluşan yarışmada Altın, Gümüş, Bronz ve Grand Prix ödülleri verildi.

Social Media Awards Turkey'de geçen yıl Çanakkale Seramik birincilik, Kale Banyo ise ikincilik almıştı. Bu yıl ise Kaleseramik bünyesindeki iki marka yer değiştirdi. Socialbrands Veri Analitiği Ödülleri'nde, "Seramik" kategorisinde Kale Banyo Altın, Çanakkale Seramik ise Gümüş ödül kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Seramik

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