FİNANS

Kaleseramik'e ÇEVKO'dan tasarruf ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik: - "Tasarımdan üretime attığımız her adımda çevreci çözümler geliştirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından verilen "2018 Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri"nde "Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Tasarruf" projesiyle ödüle layık görüldü.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, ÇEVKO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Türkiye seramik sektörünün öncü kuruluşu Kaleseramik, Granit Fabrikası Ambalaj ve Bakımlar Bölümü ile Yatırımlar ve Proje Bölümü'nün geliştirdiği "Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Tasarruf" projesiyle, "Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları" kategorisinde ödül kazandı.

Kaleseramik adına ödülü, İkincil Üretimler Yöneticisi Burak Çakır ile Ambalaj Ünite Sorumlusu Resul Şen aldı.

Kaleseramik çatısı altında geliştirilen projeyle, ahşap sandık paletlerdeki tasarım değiştirilerek yüzde 55 daha az ağaç kullanılması sağlandı. Yeni tasarımla birlikte bir çam ağacının ortalama yetişme süresinin 15 yıl olduğu düşünüldüğünde, ağaç kazanımıyla yıllık ortalama 978 ton oksijen de çevreye kazandırılıyor. Ayrıca, bir seferde ortalama yüzde 18 daha fazla ürün taşınması sonucu bu nakil sırasındaki karbon emisyonunun düşürülmesine de katkı sağlanıyor.

- "Daha az su ve enerji harcamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, çevreci yeni çözümlerle, tasarımdan üretime atılan her adımda daha az su ve daha az enerji harcamayı hedeflediklerini bildirdi.

Enerji ve çevre ile ilgili sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Gedik, bu bilinçle yeni bir iş modeli benimsediklerini ve tüm faaliyetlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydetti.

Gedik, "Bu bakış açımızın merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik kavramıyla kaynakların gelecek nesillere azalmadan, tam tersine geliştirilerek aktarılmasını amaçlıyoruz. Tasarımdan üretime attığımız her adımda çevreci çözümler geliştirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildiING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştıTatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaleseramik

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.