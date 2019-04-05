EMRE AYVAZ - Sakarya'da hayata geçirilen "Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi" ile ihracat yapan ve bu yönde girişimleri olan firmalara destek olmak amacıyla yetişmiş eleman sağlanması ve ihracata katkıda bulunulması planlanıyor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ve İŞKUR tarafından hazırlanan "Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi" (UTEP), şubat ayında uygulanmaya başlandı. Firmalara "uluslararası ticaret elçileri" kazandırmayı amaçlayan proje kapsamında, SAÜ ve SUBÜ'de görevli 14 akademisyen tarafından lisans mezunu, yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu kursiyerlere 2 hafta boyunca teorik eğitim verildi. Proje kapsamında 25 katılımcı, 11 firmaya yerleştirilirken, iş yeri eğitiminin ardından kursiyerler istihdam da edilebilecek. Kursiyerlerin ücretleri, 6 ay boyunca Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile karşılanırken, SAÜ ve SUBÜ öğrencileri "7+1" eğitim modeli kapsamındaki lisans zorunlu stajlarını da proje kapsamında yapabilecek.

Eğitimlerin sonunda, Sakarya'nın 2023 yılında 10 milyar dolar olan ihracat hedefine katkı sağlamak amacıyla firmalara yetişmiş eleman kazandırılacak. - "Proje diğer şehirlere örnek olacak" SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke ve şehir ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için üretim ve dış satım yapılması gerektiğini söyledi. Projeyi SAÜ, SUBÜ ve İŞKUR ile hayata geçirdiklerini aktaran Altuğ, "Proje, istihdam atağıyla harmanlanmış bir proje. İhracat potansiyeli, kapasitesi olan ve ihracat yapan firmalara, ihracatı bilen, üniversiteden yeni mezun ya da hala üniversitede okuyan öğrencilerimizi ihracatçı firmalarla bağdaştırmak anlamında ortaya çıkardığımız bir proje." dedi. Altuğ, projenin finansmanını MEGİP ile sağladıklarını ve projenin diğer şehirlere de örnek olacağını dile getirerek, "Kentte, 400 civarında olan ihracatçı sayısını bine çıkarmak ve yaklaşık 6 milyar dolar olan ihracat bedelini 10 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. İhracat sıralamasında da ilk 5'e girmeyi hedefliyoruz. Proje de yetiştirilmiş personel olarak kaynak sağlıyor. İhracat yapmak isteyen firmalara rol model olacak firmalar oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Projenin amacı Sakarya'nın ihracat artışına katkıda bulunmak" SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Hakan Tunahan da, Sakarya'nın ihracatının gelişmesine katkı sağlayan birçok proje geliştirdiklerini söyledi. Tunahan, projenin şubat ayında hayata geçirildiğini ve 6 ay süreceğini belirterek, "Projenin temel amacı, Sakarya'da uluslararası ticaret alanında teknik bilgi ihtiyacını gerektiren konularda personel ihtiyacını karşılamak ve dolaylı olarak da kentin ihracat artışına katkıda bulunmak." dedi. Katılımcıların, SAÜ, SUBÜ mezunu ve öğrencileri ile İŞKUR havuzundan oluştuğunu aktaran Tunahan, şunları kaydetti: "Türkiye ve Sakarya'da KOBİ'lerin ihracata yönelik stratejilerinde bazı sorunlar var. En önemli sorunlardan biri de, alanda çalışabilecek ve teknik bilgisi olan yetişmiş eleman. Firmalar da doğal olarak 4 kurumun sahip çıktığı bu projeye dahil olmak istedi. Biz de SAÜ ve SUBÜ olarak, projeye çok güçlü biçimde girdik. Şu anda projede eğitim veren ve mentorluk hizmetinde bulunan toplamda 14 öğretim elemanı var."

Tunahan, 2 hafta süren eğitimlerin ardından kursiyerlerin iş yerlerine yerleştirildiğini, katılımcıların iş yerinde karşılaştıkları sorunları, fırsatları ve önerileri konuşmak için hafta sonları mentorleriyle bir araya geldiğini ifade ederek, sürekli eğitim dalgası içerisinde olduklarını anlattı. Kursiyerlerin İŞKUR sayesinde asgari ücretin üstünde ücretle işletmelerdeki eğitimlerini sürdürdüğünü dile getiren Tunahan, "Bölüm olarak, Türkiye'nin 2023'teki 500 milyar dolar ihracat hedefine hem katkımız olsun hem de Sakarya'nın ihracatına katkı yapmak isteyen ama yeterli personel ve yetişmiş eleman bulamayan bu firmalara da personel ve elaman sağlayarak ihracata katkı yapmalarını istiyoruz." dedi. - "Kaybedeni olmayan ve sonuca ulaşacağına inandığımız bir proje" Kapı ve yükleme teknolojilerinde faaliyet gösteren firmanın yöneticisi ve SATSO Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş ise projeden, ihracata ihtiyaç duydukları bir dönemde uluslararası ticarette kariyer yapmak isteyenlerin yararlandığını söyledi.