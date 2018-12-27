FİNANS

Kalıp tezgahından CERN'e uzanan yolculuk

FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

Manisa'da sac kalıp imal eden bir firma, yöneticilerinin teknolojiyi yakalamak adına attığı adımlar sayesinde Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin parçacık fiziği deneylerini yaptığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı için parça üretmeye başladı - Tora Makina Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Çırpan: - "Projede kullanılan vakumlu fırının özel zirkonyum kaplı kalıpları ve fikstürlerin imalatını yapıyoruz. Şimdi de sırada Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı projesi var" - "Ülkemiz adına CERN deneylerinde yer almak gurur verici"

MANİSA (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Manisa'da beyaz eşya ve otomotiv sektörü için sac metal kalıp imal eden bir KOBİ, teknoloji alanında attığı adımlar sayesinde artık parçacık fiziği deneylerinin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na (LHC) parça üretiyor.

Yerli ve yabancı girişimlerle hızla sanayileşen Manisa'da beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi sektörlerinden gelen sac taleplerini karşılamak için Ahmet Çırpan tarafından kurulan Tora Makina, ikinci kuşakta ileri teknoloji yatırımlarına odaklandı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi tesislerinin yanında 2009 yılında ihracata da adım atan firma, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Hindistan'daki bazı tesisler için kritik parçaların tedariğine başladı.

Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezinin (CERN) maddenin yapı taşındaki gizemleri çözmek üzere başlattığı LHC deneyinde Türk firmalarının daha aktif olması amacıyla çalışma yapan TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi'nin ihalelerini takip eden firma, dünyanın en büyük deneyi olarak gösterilen proje için parça ihalesini kazanarak önemli bir eşiği geçti.

LHC projesinde kullanılan vakumlu fırının zirkonyum kaplı kalıpları ve fikstürlerin imalatını yapan firma, ilk parçaları, bu hafta İsviçre'ye gönderecek.

Tek çalışan ve küçük kalıp tezgahıyla faaliyete başlayan firmada şu anda büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan 220 kişi istihdam ediliyor.

- Yıllık 90 milyon lira ciro

Tora Makina Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Çırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babalarının başladığı işi ikinci kuşakta başka bir evreye taşımayı hedeflediklerini, bu kapsamda CERN'e parça üretebilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Ürünlerinin tır dorselerinden LED televizyonlara kadar birçok alanda kullanıldığını, dünyanın önde gelen markalarıyla çalıştıklarını anlatan Çırpan, kalıp işlemede milimetrenin binde 1'i hassasiyette işlem yaptıklarını bildirdi.

Tesiste çalışanların önemli bölümünün kadınlardan oluştuğuna işaret eden Çırpan, "Üretimin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bu yılı 90 milyon lira ciroyla kapatacağız. Geçen yıla göre yüzde 50 büyüme yakaladık. Önümüzdeki yıl da iyi gözüküyor. Zor bir yıl oldu ama güzel kapatacağız." dedi.

CERN için yaptıkları üretime para kazanma odaklı bakmadıklarını, bunun iyi bir referans olacağını, neler yapabileceklerini göstermek istediklerini dile getiren Çırpan, "Bu alanda hiçbir deneyimimiz yoktu. Dört ihaleye katıldık. Sonuncusunda zirkonyum kaplı kalıp ve fikstür imalatı ihalesini kazandık. Gayet başarılı bir şekilde gerçekleştirdik projeyi de. Parçaları gönderiyoruz. Şimdi CERN'ün yeni projesi için de çalışıyoruz. Gündemimizde Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı (FCC) projesi var. Onda da yine yapılacak olan tünel var, bu tünelin bakır parçalarını üretmek konusunda çalışıyoruz."

FCC Projesi'nde Türk akademisyenlerin bir vakum odacığı prototipi geliştirmek için ekip oluşturduğunu, bu ekipte yer alan Türk firmalardan birisi olduklarını aktaran Çırpan, "Ülkemiz adına CERN deneylerinde yer almak gurur verici. Burada maddi kazançtan ziyade manevi tatmin çok fazla. Umuyoruz ki ülkemiz adına birçok firma böyle prestijli projelerde yer alacaktır." dedi.

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