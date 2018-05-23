Kalite yönetiminde başarılı il müdürlükleri ödüllendirildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde ekip çalışmasına önem verilerek tüm personelin daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanılmasının sağlanacağına dikkati çekerek, "Sistemle birlikte faaliyetlerin daha iyi planlanması, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümlerin en hızlı biçimde üretilmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olacak." dedi.

Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, ramazan ayının çok itibar edilen mübarek bir ay olduğunu belirterek, "Ramazan ayıyla birbirimize olan muhabbetimiz, bağlılığımız artmakta, millet olma anlayışımız pekişmektedir. Bizim tek vatanımız, tek devletimiz, tek bayrağımız var. Bu üç mukaddes değerimize tek millet olarak sımsıkı sarılmalıyız. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz beraber ve birlik içinde olduğumuz müddetçe her şeyde ileriye gideceğiz." diye konuştu.

Türkiye topraklarının şehit ve gazi kanlarıyla sulandığına işaret eden Fakıbaba, bunun en yakın örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını, bugün bile Türkiye'nin milli mücadelesinin yurt içinde ve dışında devam ettiğini kaydetti.