FİNANS

"Kaliteli baklavanın kilosu 60-70 liraya geriledi"

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Göksu: - "Eğer fıstık fiyatları 210 TL’de kalsaydı vatandaş bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyecekti. Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto kararımız sayesinde 40 lira vatandaşın cebinde kalacak"

İSTANBUL (AA) - Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, "Eğer fıstık fiyatları 210 TL’de kalsaydı vatandaş bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyecekti. Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto kararımız sayesinde 40 lira vatandaşın cebinde kalacak." dedi.

Göksu yaptığı yazılı açıklamayla, Ramazan ayıyla birlikte 70 TL’den 210 TL’ye fırlayan baklavalık fıstığın fiyatının baklavacıların boykotu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın açıklamalarıyla gerilediğini belirtti.

Göksu şunları kaydetti:

"Bakan Fakıbaba’nın da desteğiyle boykot kararımız başarıya ulaştı. Baklavacılar olarak protestoyu sona erdirip yeniden fıstıklı baklava üretmeye başladık. Çiftçiden 60 TL’ye alınan fıstığın fiyatı en fazla 75 TL olması gerekiyor. Baklavanın kaderini stokçulara bırakmamak için bir an evvel lisanslı depoculuğa geçilmeli.

Eğer fıstık fiyatları 210 TL’de kalsaydı vatandaş bu bayramda baklavayı kilosu 100 liradan yiyecekti. Şu anda kaliteli bir baklavanın kilosu 60-70 liraya kadar geriledi. Protesto kararımız sayesinde 40 lira vatandaşın cebinde kalacak. Baklava bizim milli değerimiz. Böyle önemli bir geleneği stokçuların insafına bırakmamalıyız. Her ne kadar fıstık fiyatları gerilese de hala çok yüksek. Bakanlığımızın öncülüğünde profesyonel lisanslı depoculuğun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu kadar anormal fiyat artışları baklava üreten firmaları çok zora sokuyor."

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- "Piyasaya fiyat istikrarı getirilmesi şart"

Baklava üreticileri olarak Ramazan ayında zam yapmadıklarını aktaran Necati Göksu, şöyle devam etti:

"Baklavaya zam yaparak 100 liraya üretmek yerine hiç üretmemeyi tercih ettik. Düşen fıstık fiyatlarını da baklava fiyatına anında yansıttık. Kararlı duruşumuz sayesinde vatandaş bu bayramda baklavayı daha ucuza satın alacak.

Baklavanın yanı sıra fıstık kullanan çikolata, şekerleme, helva gibi pek çok üründe de üreticiler büyük sıkıntı yaşadı. Artan maliyetleri ürünlerine yansıtmamak adına kardan ödün verdi. Fakat bu sorunun kökten çözülmesi ve piyasaya fiyat istikrarı getirilmesi şart."

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Anahtar Kelimeler:
Baklava BAKTAD fıstık Necati Göksu

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