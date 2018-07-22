FİNANS

Kaliteli fındık için "erken hasat etmeyin" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2018 12:00 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: -"Olgunlaşmayan fındıklar, özellikle randıman ile kilo kaybı ve kalite olarak düşük bir şekilde harmana geliyor. Ondan sonra da cebimize, yani ekonomik olarak bize büyük bir zararı oluyor" - "Fındık bizim önemli bir ihracat ürünümüz. İhracat ürününü de en iyi şekilde kaliteli, verimli, düşük maliyetle beraber harmana getirmemiz lazım. Onun için hasat konusunda acele etmeye gerek yok"

EYÜP ELEVLİ - Karadeniz'in önemli ihracat ürünü fındıkta verim ve kalitesi için hasadının zamanında yapılması gerektiği bildirildi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, bölgenin en önemli geçim kaynağında 2018 hasat yılına sayılı günler kaldığını söyledi.

Valilik başkanlığında komisyonların almış olduğu kararlar doğrultusunda Ordu'da 29 Temmuz'da, Giresun ve Trabzon'da ise 1 Ağustos'ta fındık hasadına başlanacağını belirten Soydan, bahçeye girilme tarihlerinin, Ordu'da orta kesimlerde 5, yüksek kesimlerde 12 Ağustos olarak açıklandığını anımsattı.

Soydan, hasadın açıklanan tarihlere göre yapılmasının önem arz ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasat tarihinden önce bahçeye girmemek doğru bir durum. Çünkü hasat tarihinden önce bahçeye girildiği zaman fındıkların olgunlaşmamış olduğunu görüyoruz. Olgunlaşmamış fındıklarda da en başta üreticilerimizin büyük bir kaybı oluyor. Çünkü olgunlaşmayan fındıklar, özellikle randıman ile kilo kaybı ve kalite olarak düşük bir şekilde harmana geliyor. Ondan sonra da cebimize, yani ekonomik olarak bize büyük bir zararı oluyor. Onun için üreticilerimizden bizim isteklerimiz tarihlere uyalım. Eğer bahçelerimizde fındıklarımız olgunlaşmamışsa tarihten sonra da fındık toplamaya başlayabiliriz. Bu çok önemli. Olgunlaşan fındığın hem kalite hem randıman hem de ekonomik yönden cebimize büyük bir katkısı olacaktır."

Fındığın önemli bir ihracat ürünü olduğuna işaret eden Soydan, "İhracat ürününü de en iyi şekilde kaliteli, verimli, düşük maliyetle beraber harmana getirmemiz lazım. Onun için hasat konusunda acele etmeye gerek yok. Olgunlaşmasını bekleyelim, tarihlere uyalım." diye konuştu.

- "Fındık bizim milli bir ürünümüz"

Fındığın harmana nasıl getirileceğinin de önemli olduğuna değinen Soydan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fındıkta eğer bilinçsiz bir şekilde bir toplama, serme, kurutma ve depolama ortamı olursa mutlaka fındıkta bir aflatoksin hastalığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Onun için kesinlikle fındığı günlük naylon çuvallara koysak bile muhakkak akşama harmana getirip dökmemiz, sermemiz ve havalandırmamız lazım. Harmanda da üstünü kapatmamak lazım. Çünkü kapatılırsa fındık çotanaklarının yeşil olmasından dolayı sıcakla beraber üründe bir bozulma olabilir. O nedenle harmanlama, toplama, çuvallama, harmanda kurutma durumuna çok dikkat edelim."

"Fındık bizim milli bir ürünümüz. Buna sahip çıkmamız lazım." diyen Soydan, bu konuyu il tarım müdürlükleri ile ziraat odalarının, çiftçilere basın aracılığıyla da anlatmaya gayret ettiğini aktardı.

Soydan, üreticilerin, fındığı harmana getirdiğinde satmak için acele ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda zaten fiyatlar çok net değil, tam belli olmadı. Onun için çok acele etmeyelim ama satış tarihleri başladıktan sonra ihtiyacımız varsa satalım ama asla ve asla emanete fındık bırakmayalım. Çünkü emanetin bize ne şekilde, hangi dezavantajla döndüğünü açıkça görüyoruz. Yıllardır da bizim en büyük mücadelemizden birisi de emanetçiliktir. Emanete fındığımızı bırakmayalım. Eğer ihtiyacımız varsa gidelim satalım. Eğer ihtiyacımız yoksa evimizde bir kenarda, bir depoda bırakalım. Çünkü sezon başında pazara aşırı derece yığılan fındık, fiyatların da düşmesine yol açıyor."

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp varTürkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var
Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldıTürkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık hasat karadeniz ordu uyarı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bunu yapan suç işler

Kredi kartı kullananlar dikkat! Bunu yapan suç işler

Türk Hava Yolları açıkladı! THY bin kabin memuru alımı yapacak! İşte kabin memurluğu için başvuru şartları

Türk Hava Yolları açıkladı! THY bin kabin memuru alımı yapacak! İşte kabin memurluğu için başvuru şartları

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

Türkiye'nin fasulye üssü Burdur'da yüzde 70 kayıp var

Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

Türkiye'de yabancılar bu yıl 11 bin 816 konut satın aldı

İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

İzmir'de imar barışına 200 bin başvuru

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı

DiCaprio’dan “şebekesiz güneş enerjisi” mesajı

DiCaprio’dan “şebekesiz güneş enerjisi” mesajı

Dünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolte

Dünyanın en eski buğdaylarından 'sorgül'de 20 tonluk rekolte

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.