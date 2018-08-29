FİNANS

Kaliteli ve randımanı yüksek fındık ihracatçıları mutlu etti

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç: - "Bu sezonki fındıkta çürük oranı ciddi oranda düşük ve aflatoksin hiç yok. Bunlar ihracat açısında da son derece sevindirici gelişmeler" - "2017-2018 ihracat sezonu 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Hedefimiz ve beklentimiz 285 bin ton civarında ihracat olacağı yönünde"

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın kalitesinin iyi ve randımanının yüksek olması ihracatçıların yüzünü güldürdü.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon pazara inen fındığın kalitesinin iyi, randımanının ise oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Bu durumun üreticiler kadar ihracatçıları da sevindirdiğini ifade eden Sevinç, fındığın kalitesinin geçmiş yıllara göre iyi olmasının Türk fındığının markası açısından son derece önem arz ettiğini vurguladı.

Sevinç, bu sezonki fındıkta çürük oranının ciddi oranda düşük olduğunu, aflatoksinin hiç bulunmadığını belirtti. Bunların ihracat açısında da son derece sevindirici gelişmeler olduğunu dile getiren Sevinç, sadece böcek tahribatı noktasında bazı ürünlerde olumsuzluk gözlendiğini kaydetti.

2017-2018 fındık ihraç sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kaldığına işaret eden Sevinç "İhracat sezonu 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Hedefimiz ve beklentimiz 285 bin ton civarında ihracat olacağı yönünde. Bu rakam zaten sezon başında da tahmin ediliyordu." dedi.

Edip Sevinç, 2018-2019 ihracat sezonun ise 1 Eylül'de başlayacağını ifade etti.

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