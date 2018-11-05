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Kalkınma ajansları "yerel potansiyeli" harekete geçirdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yerel potansiyelin harekete geçirilmesinde önemli rol oynayan kalkınma ajanslarınca, geçen yıl bin 294 proje için 132,7 milyon lira destek sağlandı - Bölge planlarında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesiyle belirlenen 22 güdümlü proje için yaklaşık 110 milyon lira destek verildi - Desteklenen projeler arasında Burdur'da Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmasından Antalya'da tarımsal sulama amaçlı fotovoltaik güneş enerjisi santrali yapılmasına, Hakkari'de Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi'nden Çankırı'da Butik Müzeler Şehri Projesi'ne kadar farklı alan ve sektörlerde çalışmalar yer aldı

DİLARA ZENGİN - Türkiye'de yerel potansiyelin harekete geçirilmesinde önemli rol oynayan kalkınma ajansları, geçen yıl bin 294 proje için 132,7 milyon lira destek verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki kalkınma ajansları, bölgesel rekabet edebilirliğin artırılması, gelişme potansiyellerinin açığa çıkarılması, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesiyle iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

AA muhabirinin "Kalkınma Ajansları 2017 Yılı Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 kalkınma ajansı, planlama, strateji ve analiz çalışmaları, iş birliklerinin güçlendirilmesi, yatırım ve tanıtım desteği ile mali ve teknik destekler yoluyla bölgelerinin gelişme süreçlerine önemli katkı sağladı.

Ajanslar, geçen yıl 200'e yakın farklı konuda analiz, inceleme, strateji ve planlama çalışması yürüterek, bölgelerdeki sanayi alt sektörlerinin gelişimiyle rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik yol haritası oluşturdu.

Geçen yıl kamu kuruluşlarına, KOBİ'lere, dernek, vakıf, birlik gibi sivil toplum kuruluşlarına destek veren kalkınma ajansları aracılığıyla bin 294 proje desteklendi. Bu projelere verilen destek tutarı 132,7 milyon lira, eş finansman dahil proje bütçesi ise 174 milyon lira oldu.

Bölge planlarında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajanslar öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen güdümlü projelerin yürütülmesi çalışmalarına 2017'de de devam edildi. Bu kapsamda, 22 güdümlü projeye yaklaşık 110 milyon lira destek sağlandı.

- Enerjiden turizme pek çok farklı alanda projeler desteklendi

Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek vermeye yönelik güdümlü proje uygulaması geçen yıl 12 ajans tarafından yürütüldü.

Destek verilen güdümlü projeler arasında Burdur'da Süt Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi kurulmasından Antalya'da tarımsal sulama amaçlı fotovoltaik güneş enerjisi santrali yapılmasına, Hakkari'de Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi'nden Çankırı'da Butik Müzeler Şehri Projesi yürütülmesine kadar farklı alan ve sektörlerdeki çalışmalar yer aldı. Gaziantep'te kadın girişimcilere yönelik destek merkezi, Van'da tekstilkent, İstanbul'da organ nakli, Kastamonu'da turizm cazibe alanı oluşturulması, Manisa'da akıllı ürün sistemleri merkezi kurulması, Kars'ta Çıldır Gölü'nün turizme kazandırılması gibi faaliyetlere de destek sağlandı.

- Yatırımlara tam destek

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların eğitim, kurumsal kapasite geliştirme gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teknik destek programlarının uygulamaları kapsamında da 2 bin 128 proje başvurusunda bulunuldu. Bunlardan bin 273'ü uygun görülerek, 10 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Ajanslar bünyesinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri (YDO), bölgelerinin yatırım olanaklarının tanıtılması ve potansiyel yatırımcılara destek olunması amacıyla izin ve ruhsat takipleri, yatırım teşvik belgesi tamamlama işlemleri, teşvik sistemi hakkında bilgilendirmeler gibi görevler üstlenmeye devam etti.

YDO'lar 2017'de 80 yatırımcının izin ve ruhsat işlemlerine yardımcı olurken, 66'sının izin ve ruhsatlandırma sürecini başarıyla tamamladı, 173 teşvik belgesinin kapatma işlemini gerçekleştirdi ve 28 bin 689 kişi veya kuruma bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sundu.

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Anahtar Kelimeler:
güdümlü projeler Kalkınma Ajansları yerel potansiyel

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