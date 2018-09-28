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Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılıyor (1)

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynaklan, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin konular, esas sözleşmesinde belirlenecek - Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulacak

AK Parti, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynaklan, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin hususlar, esas sözleşmesinde belirlenecek. Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile kalkınma ve yatırım bankası olarak hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın faaliyetlerine devam edecek.

Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis edilmek suretiyle görevlendirilebilecek.

Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden karşılanacağı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek.

- Personel istihdamı

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi personeli, İş Kanunu hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek.

Bankada İş Kanuna tabi olarak çalışanlarla banka arasında çıkan ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli olacak. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilecek. Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak.

- Türkiye Kalkınma Fonu

Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz olarak kurulacak.

Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve bu fonun bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı işlemler, raporlama esasları, fonun denetimi ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye Kalkınma Fonu iç tüzüğü ile belirlenecek. Türkiye Kalkınma Fonu'nun idari, mali ve operasyonel iş ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilecek.

Türkiye Kalkınma Fonunun ve fona bağlı alt fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın fonun yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan ikincil mevzuata tabi olmayacak.

Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak bankanın gerek duyması halinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler izlenebilecek.

Türkiye Kalkınma Fonunun yapacağı iş ve işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad altında ücret veya masraf ödenmeyecek.

Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fonun bünyesinde oluşturulacak alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü kredi kullanımları işlemleri kaynak kullanımını destekleme fonundan istisna olacak.

- Alt fonlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak

Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun altında kurulacak alt fonlar, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, bunların kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

Banka, Türkiye Kalkınma Fonunda sahip olduğu paylar nedeniyle Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere tabi olmayacak.

- Banka ve iştiraklerinin tabi olmayacağı kanunlar

Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonlar, kamu iktisadi teşebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmayacak.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve iştirakleri, Harcırah Kanununa, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanuna, Taşıt Kanununa, Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanununa tabi olmayacak.

Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı aranmayacak.

Bankanın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında banka üzerinde kalması halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil ihracı dahil yurt dışından temin ettiği krediler ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler, teminattan, damga, veraset ve intikal, banka ve sigorta muameleleri vergilerinden ve tüm harçlardan istisna olacak.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti kanun teklifi Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

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