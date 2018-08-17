FİNANS

Kalkınma Bankasında yeni dönem

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları sonrası, bankanın yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı, yasal altyapı değişikliklerinin ekimde Meclise sunulması bekleniyor

Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılacağını açıklamasının ardından bu konudaki yasal altyapıyla ilgili değişiklik çalışmalarına başlandı.

Meclise ekimde sunulması beklenen yasal mevzuat değişiklikleri tamamlandıktan sonra, banka güçlü bir bilançoya kavuşturulup işlevi artırılacak. Bu adımlarla, ülkede kalkınma bankacılığının gelişmesi sağlanırken, sermaye piyasasının güçlendirilmesinin de yolu açılacak.

Bankanın teknolojik ve stratejik sektörlerde yapılacak yatırımlara uzun vadeli fon sağlanmasında görev alması bekleniyor.

- İbrahim Halil Öztop kimdir?

Türkiye Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına sektörün içinden gelen bir isim olan İbrahim Halil Öztop atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan İbrahim Halil Öztop, Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip. 1995 yılında yatırım bankacılığı kariyerine başlayan ve 1999 yılında Körfezbank'a geçerek gruba katılan Öztop, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak görev yaptı. Garanti Yatırım bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak çalışan Öztop, 2011 yılından bu yana Garanti Yatırım'da kurumsal finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadıkDr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık
Kapıkule'de yoğunluk; araç kuyruğu gümrük dışına taştıKapıkule'de yoğunluk; araç kuyruğu gümrük dışına taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Halil Öztop kalkınma bankası

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbir paketini duyurdu

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Kapıkule'de yoğunluk; araç kuyruğu gümrük dışına taştı

Kapıkule'de yoğunluk; araç kuyruğu gümrük dışına taştı

Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

Peynir üreticileri Tatvan’da buluşacak

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

UFRAD'tan AVM'lere TL'ye geçin çağrısı

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Döviz bozduranlara, ev alırken indirim

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.