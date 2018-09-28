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Kalkınma Bankasının yeniden yapılandırılması için kanun teklifi

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "Türkiye Kalkınma Bankasının altında Türkiye Kalkınma Fonu kurulacaktır" - "Bu fonla, hem uluslararası hem de Türkiye'deki piyasalardan oluşturulacak fonlarla yine Türkiye'nin kalkınma ve stratejik planları doğrultusunda öngördüğü sektörler finanse edilecektir" - "Kanun teklifi ile Bankanın personel rejimi iş hukukuna dönüştürülecektir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifiyle Bankanın altında Türkiye Kalkınma Fonu kurulacağını belirterek, "Bu fonla, hem uluslararası hem de Türkiye'deki piyasalardan oluşturulacak fonlarla yine Türkiye'nin kalkınma ve stratejik planları doğrultusunda öngörmüş olduğu sektörler finanse edilecektir. Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve imalat sanayine önemli bir katkı sunacaktır." dedi.

Muş, Türkiye Kalkınma Bankası AŞ'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi konusunda Mecliste basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye Kalkınma Bankasının, isim değişiklikleri ve bazı bankalarla birleştirilerek bugünlere geldiğini anımsatan Muş, "Fakat günümüz bankacılık sistemine ve kalkınma bankacılığının gerekliliklerine uygun şekilde Bankanın, personel rejiminden tutun da mevcut statüsü gelişmesine çok fazla olanak tanımamaktadır. Dolayısıyla yeniden yapılandırılması suretiyle Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı stratejik sektörlerin finansmanında etkin bir rol oynayacaktır. Amacımız bunu içermektedir." diye konuştu.

Kanun teklifiyle Türkiye Kalkınma Bankasının altında Türkiye Kalkınma Fonu kurulmasının da hedeflendiğini belirten Muş, bu fon ile hem uluslararası hem de yurtiçi piyasalardan oluşturulacak fonlarla Türkiye'nin kalkınma ve stratejik planları doğrultusunda öngördüğü sektörlerin finanse edileceğini, ülkenin büyümesi ve imalat sanayine katkı sunulacağını söyledi.

Kanun teklifi ile Bankanın personel rejiminin iş hukukuna dönüştürüleceğini anlatan Muş, teklifin Türkiye'ye ve millete hayırlar getirmesini temenni etti.

- "Bu kanun teklifimizin bir önceliği olacaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, teklifteki madde sayısı ve Bankanın hangi sektörleri finanse edeceğine ilişkin bir soru üzerine, Bankanın, halihazırda yenilenebilir enerji, turizm ve altyapı alanında finansmanlarının bulunduğunu, 12 maddelik teklifle yenilenmesi durumunda Kalkınma Planı'nda belirlenen stratejik sektörlerde de finansman sağlayacağını kaydetti.

Muş, "Bu sektörlerden biri savunma olabilir mi?" sorusu üzerine, stratejik görülen tüm sektörlerde finansman sağlanabileceğini ifade etti.

Meclis İçtüzüğü konusunda AK Parti'nin çalışmasının ne zaman tamamlanacağı sorusuna karşılık Muş, Meclisin açılmasıyla beraber diğer partilerle de görüşmeler yaparak bu çalışmaları tamamlayabileceklerini, İçtüzük konusunda partilerle mutabakat sağlanmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Muş, Meclis çalışma takvimine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Şu an bu kanun teklifimiz Meclis Başkanlığına sunuldu. Dolayısıyla bu kanun teklifimizin bir önceliği olacaktır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP'nin "ceza sürelerinde indirim teklifi"ne ilişkin eleştirileri hatırlatılan Muş, şunları söyledi:

"Bunlar kendisinin yorumlarıdır, hiçbir şekilde bizi bağlamaz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda ABD'ye seyahati öncesi yapmış olduğu açıklamalar vardır. Dolayısıyla bizim pozisyonumuz, Genel Başkanımızın tanımladığı şekildedir. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Orada açık bir ifade, AK Parti'nin durduğu yer, meseleye yaklaşımı ortaya konulmuştur. Bunun dışındaki muhalefet partilerinin bizimle ilgili yapmış olduğu açıklamalarının hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır."

Yerel seçimlere yönelik olarak partisinin MHP ile yürüttüğü ittifak görüşmelerine yönelik bir soru üzerine de Muş, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını, şu an itibarıyla yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Muş, emeklilik için yaş sorunu bulunan vatandaşlara yönelik bir kanun teklifi bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya, "Bu meseleyle alakalı bir çalışmamız şimdiye kadar olmamıştır. Dolayısıyla bizim çalışmamız yok ama tekliflerle alakalı da elimize ulaşan herhangi bir şey bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş kalkınma bankası kanun teklifi

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