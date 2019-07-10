FİNANS

"Kalkınma Planı, sanayiyi merkeze koyan bir vizyon belgesi"

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 13:15 | Son Güncelleme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz" - "Planda üretim sektörlerinin ihtiyacı olan lojistik, insan kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımlara detaylı olarak yer verilmesi, iş dünyasının beklentileriyle örtüşüyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TBMM'ye sunulan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, “On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Avdagiç, TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık planın, Türkiye'nin gelecek vizyonuna isabetli vurgular yaptığını belirtti.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, Türkiye'nin cari açık verdiği ürünler için yeni bir program başlatılacağı haberinin önemli bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "Ayrıca Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarını öncelikli sektörler olarak belirleniyor. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bu sektörlerle ilgili yeni teşvik mekanizmaları oluşturulacağına ilişkin açıklaması, bu hedeflerin ciddiyetle ele alınacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, On Birinci Kalkınma Planı'nın katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesi olduğunu vurgulayarak, planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceklerine inandıklarını belirtti.

- "Her alanda bütünsel yaklaşım önemli"

İTO Başkanı Avdagiç, her alanda bütünsel yaklaşımın önemli olduğunu belirterek, planda üretim sektörlerinin ihtiyacı olan lojistik, insan kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımlara detaylı olarak yer verilmesinin iş dünyasının beklentileriyle örtüştüğünü kaydetti.

Avdagiç, "Ortaya konulan hedeflerin son derece önemli ve makul olması kadar kritik bir başka konu daha var. On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki hedeflere ulaşılması, kuşkusuz ki bütünsel bir yaklaşım ile kararlı politika uygulamaları gerektiriyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm ekonomi aktörlerinin büyük bir uyum içinde çalışacaklarına inanıyoruz. Diğer bir ifadeyle doğru teşhis edilmiş sorunlara karşı, doğru silahlarla, zamanında ve ortak bir mücadele ortaya konması büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç İTO On Birinci Kalkınma Planı

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