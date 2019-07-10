"Kalkınma Planı, sanayiyi merkeze koyan bir vizyon belgesi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TBMM'ye sunulan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin, “On Birinci Kalkınma Planı, katma değerli üretimi önceleyen ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir vizyon belgesidir. Bu planla teknoloji odaklı yeni bir kalkınma modelini inşa edebileceğimize inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Avdagiç, TBMM Başkanlığına sunulan On Birinci Kalkınma Planı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık planın, Türkiye'nin gelecek vizyonuna isabetli vurgular yaptığını belirtti.

Teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, Türkiye'nin cari açık verdiği ürünler için yeni bir program başlatılacağı haberinin önemli bir müjde olduğunu belirten Avdagiç, "Ayrıca Kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarını öncelikli sektörler olarak belirleniyor. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bu sektörlerle ilgili yeni teşvik mekanizmaları oluşturulacağına ilişkin açıklaması, bu hedeflerin ciddiyetle ele alınacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.