FİNANS

“Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülemez”

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 12:39 | Son Güncelleme

UNDP Avrupa ve Orta Asya İstanbul Bölge Ofisi Müdürü Gerd Trogemann: - “Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülebilecek bir durum değil. Sorunlara çözüm bulmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak hareket etmek, ortak güç oluşturabilmek gerekiyor” - ISFD Kıdemli Danışmanı Khemais El Gazzah: - “Yoksullukla mücadelenin tek kişilik ya da tek kurumun yapabileceği bir iş olmadığını düşünüyoruz. Bunu başarmak için iş birliğine ihtiyacımız var. Bu düşünceden yola çıkarak, STK'ların yoksullukla mücadeleye destek vermesini amaçlayan programla geldik” - İsDB İnsani Kalkınma Departmanı STK ve Sivil Toplum Sorumlusu Ahmet Berthe: - "Program kapsamında 5 bin mültecinin ve yetimin kaliteli temel eğitime erişmesini bekleniyor. 3 bin düşük gelirli aile, gelir getirici faaliyetlerle topluluk yaşamı gelişimine erişebilecek. 500 STK'nın kapasitesi güçlendirilecek"

İSTANBUL (AA) – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Orta Asya İstanbul Bölge Ofisi Müdürü Gerd Trogemann, “Kalkınma sorunları sadece ekonomik açıdan çözülebilecek bir durum değil. Sorunlara çözüm bulmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak hareket etmek, ortak güç oluşturabilmek gerekiyor.” dedi.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Kalkınma Dayanışma Fonu (ISFD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yoksullukla mücadele konusunda toplantı düzenledi. İki gün sürecek etkinlik, 27 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı esnasında başlatılacak olan "ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı” için ön hazırlık niteliği taşıyor.

ISFD tarafından düzenlenen program, STK'ları mültecilerin eğitimi, istihdamı artırma ve kalkınma kaynaklarının geliştirilmesi, ulaşılması zor toplulukların sosyo-ekonomik refah düzeylerinin iyileştirilmesi konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Program, IsDB'ye üye ülkelerde bulunan STK'ların haritalandırılması, taranması ve sınıflandırılması, seçilen STK'ların kapasitelerinin artırılması, mültecilerin temel eğitimini, esnekliğini ve gelişimini destekleyen dönüştürücü projelerin teşvik edilmesi, STK'lar için sürdürülebilir yenilikçi finansman mekanizmaların oluşturulması gibi konuları kapsıyor.

Yarın da devam edecek olan toplantıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP), IsDB ve ISFD'den katılımcılar, çocukların korunması, Afrika'daki yoksulluk, sosyo-ekonomik konular, İslami ve alternatif finans, inovasyon, blokzincir fırsatları ve özel sektör ile ortaklık konularında konuşmalar yapılacak.

- Yoksulluğu azaltmak için iş birliği

Toplantının açılışında konuşan UNDP Avrupa ve Orta Asya İstanbul Bölge Ofisi Müdürü Gerd Trogemann, bugün burada olan insani yardım aktörleri ile birlikte verimli ve iddialı programlar üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Geleneksel ve bir o kadar da iddialı olan 'ISFD Yoksulluğun Azaltılması İçin STK’ların Güçlendirilmesi Programı' için ön hazırlık niteliğinde bu toplantının sorunları belirleme, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve STK'ların nasıl destekleneceğine dair önemli sonuçları olacak.” diye konuştu.

İnsani yardım konusuna az daha derinden bakıldığında çok fazla değişkeninin, elementinin ve içeriğinin olduğunu görebildiklerini dile getiren Trogemann, şunları kaydetti:

“Bu içerikler sürdürülebilir kalkına hedeflerinde farklı bakış açılarını temsil etmek açısından ve kalkınma meselelerinin karmaşıklığını anlama açısından önem arz ediyor. IsDB, küresel kalkınma topluluğu için bir ihtiyacı temsilen önemli bir kuruluştur. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha doğru sonuçları bulabilme açısından çeşitli çalışmalar yürüten özel sektör, STK, toplum bazlı kuruluşların ortaklaşa hareket etmesi hayati derecede önem arz etmektedir. Bu şekilde daha derinden ve geniş çaplı sonuçları, verimli katkıları sunmuş oluruz.”

Trogemann, uluslararası organizasyonların, STK'ların, toplum bazlı kuruluşların, özel sektör aktörlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından anahtar rollere sahip olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürdürülebilir kalkınma hedefleri sadece ekonomik açıdan çözülebilecek bir durum değil. Uzun zamandır çok büyük miktarlarda paralar harcayan büyük organizasyonlar var ancak bu tür sorunlar sadece büyük para miktarlarıyla çözülmüyor. Sorunlara çözüm bulmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ortak hareket etmek, ortak güç oluşturabilmek gerekiyor. Bu da toplum farklı kısımlarının, STK'ların ve özel sektör kuruluşlarının, insani yardım kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluyor.”

- “Yoksullukla mücadele tek başına yapılacak bir mesele değil”

ISFD Kıdemli Danışmanı Khemais El Gazzah da daha fazla istihdam yaratmayı, eğitim sektörünü iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, en önemli ve etkin sektörlerde projeler üretmeye çalıştıklarını belirtti.

El Gazzah, iki yüz projeyi finanse ettiklerin, yoksulluğu azaltma konusunda iddialı olduklarını vurgulayarak, “Bu tek başımıza altından kalkacağımız bir şey değil. IsDB, ISFD veya UNDP olarak birlikte çalışmalıyız. Yoksullukla mücadelenin tek kişilik ya da tek kurumun yapabileceği bir iş olmadığını düşünüyoruz. Bunu başarmak için iş birliğine ihtiyacımız var. Bu düşünceden yola çıkarak, STK'ların yoksullukla mücadeleye destek vermesini amaçlayan programla geldik.” ifadelerini kullandı.

IsDB’nin 8 yıl önce STK'larla çalışmaya başladığını anımsatan El Gazzah, “Şimdi daha verimli olmak için ikinci aşamaya geldik. Birlikte nasıl daha fazla katkıda bulunabilmeyi ve projedeki yerel STK'ların verimliliğinin yükseltilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. En büyük zorluklardan biri de finansmana erişebilmek. Bizim rolümüz, finansmana erişim yeteneklerini nasıl geliştirilebileceğini göstermektir.” değerlendirmesinde bulundu.

- 500 STK'nın kapasitesi güçlendirilecek

IsDB İnsani Kalkınma Departmanı STK ve Sivil Toplum Sorumlusu Ahmet Berthe de programın amacının, STK'ları mültecilerin eğitimi, istihdam yaratma, dayanıklılık oluşturma ve ulaşılması zor topluluklara fırsat yaratmak olduğunu söyledi.

Berthe, hedeflenen toplulukların yüzde 30'unda, kadın oranının yüzde 50'sinin desteklendiğini hatırlatarak, programın en önemli özelliğinin 57 üye ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının haritalanması olduğunu aktardı.

Program kapsamında 15 bin mültecinin ve yetimin kaliteli temel eğitime erişmesini beklediklerini ifade eden Berthe, “3 bin düşük gelirli aile, gelir getirici faaliyetlerle topluluk yaşamı gelişimine erişebilecek. 500 STK'nın kapasitesi güçlendirilecek. ISFD / IsDB 10 milyon dolarlık bir katkıyı onayladı. UNDP 1,61 milyon dolarlık bir katkıyı onayladı. STK'ların da 7,3 milyon dolar katkıda bulunmaları bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ISFD İSDB UNDP Yoksulluğu Azaltma Programı

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