Kalkınmanın yeni trendi, fuarcılık

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Turizm ve tarımın dışında fuarcılık sektöründe de etkin rol oynayan Antalya, yılda ortalama 13 önemli büyük fuara ev sahipliği yaparak milyonlarca kişiyi ağırlıyor.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarcılığı kalkınmada yeni trend olarak değerlendirdi.

Fuar sektörünün hem ekonomiyi hem turizmi canlandırdığına işaret eden Bıdı, Antalya'nın son yıllarda fuar sektöründe iyi bir ivme yakaladığını söyledi.

- "Fuarlar kentin dünyaya açılan kapısı"

Bir kentte fuar düzenlendiğinde otel, taksi, restoran gibi tüm esnafın kazançlı çıktığını ifade eden Bıdı, şöyle devam etti:

"Fuarların ülke ekonomisine ne derece katkı sağladığını henüz kimse tam idrak edemedi. Bir fuardan 100 lira kazanılıyorsa bunun 85 lirası şehirde kalıyor. Ülkeye döviz getirisi var. Fuar için gelenler iş insanı, iş görüşmesine geliyor, zengin kişiler. Buraya gelince en iyi otelde konaklamak ister, en iyi lokantada yemek yemek ister. Memnun kaldığı takdirde ailesiyle tekrar gelmek isteyecektir. Bu potansiyelin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkeleri fuarlardan inanılmaz para kazanıyorlar."