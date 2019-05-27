FİNANS

"Kalp krizi ve ani kardiyak ölümler çocuklarda da yaşanıyor"

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Celal Akdeniz: - "Kalp krizi ve ani kardiyak ölümler, genetik faktörler, hareketsizlik ve obezite nedeniyle çocuklarda da yaşanıyor" - "Çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenleri yetişkinlerden farklı"

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü'nden Prof. Dr. Celal Akdeniz, kalp krizi ve ani kardiyak ölümlerin genetik faktörler, hareketsizlik ve obezite nedeniyle çocuklarda da yaşandığını bildirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akdeniz, Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp krizinin çocuk ve gençlerde de görüldüğüne dikkati çekti.

Akdeniz, kalp krizi ve ani kardiyak ölümlerin genetik faktörler, hareketsizlik ve obezite nedeniyle çocuklarda da yaşandığını bildirdi.

Yetişkinlerde damar sertliğine ve kalp krizine yol açan etmenlerin başında sigara tüketimi, genetik geçişler, yüksek kolesterol, hipertansiyon, obezite, diyabet, hareketsiz, stresli yaşam tarzı olduğunu vurgulayan Akdeniz, çocuk ve gençlikte görülen kalp krizi nedenlerinin yetişkinlerden farklı olduğunu vurguladı. Akdeniz, "Genetik kökenli iki hastalık, hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme ve obezite soruna zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.

12 yaş civarında kan lipid profilinin kontrol edilmesi, şeker hastalığı veya obezite gibi ilave risk taşıyan çocukların daha yakın takibini öneren Akdeniz, ailelere "Çocuklarınızı, hareketsiz hayata alıştıran bilgisayar oyunlarının başından kaldırıp gerçek oyun sahalarına yönlendirin. Başta sigara olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Obezite ve damar sorunlarına neden olan hazır gıdalar yerine doğal ve dengeli yiyecekler tükettiklerinden emin olun." önerilerinde bulundu.

- Çocuklarda ani kardiyak ölüme yol açabilen genetik kökenli iki önemli hastalık

Prof. Dr. Celal Akdeniz, çocuklarda ani kardiyak ölüme yol açabilen genetik kökenli iki önemli hastalık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar; kalp kası hastalığına neden olan kardiomyopatiler ve genetik aritmi sendromlarıdır. Ani ölüme yol açan genetik kökenli kalp hastalıkları, sadece ölen kişi ile sınırlı kalmayabilir ve ailenin sağlıklı gibi görünen diğer bireylerinde de bulunabilir. Bu açıdan doğru tanının konulması çok önemli. Çünkü ailede öyle bir birey varsa o kişi öleceği ya da tedavi edilip ölümden kurtulacağı günü bekliyor olabilir. Bu noktada kardiyolojide uzmanlaşmış, bilgi ve birikimini bu işe odaklamış hekimlere görev düşüyor. Ani genç ölümlerle ilgili haberlerde sıklıkla anlatılan sigara, alkol, yanlış beslenme alışkanlıkları, yüksek kolesterol, ilaç veya uyuşturucu bağımlılığı gibi faktörlerin ön planda vurgulanır olması, potansiyel gerçek suçlunun toplumun gözünden ve bilgisinden kaçırılmasına yol açıyor. Kalp krizi deyip geçiştirilen ve daha çok orta ve ileri yaş grubu kişiler için geçerli olan risk faktörlerinin tartışılması, önce toplumda yanlış bilgilenmeye, sonra da gerçek suçlunun yanlış yerlerde aranmasına yol açıyor."

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