FİNANS

Kaman cevizinde yüksek rekolte sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kırşehir'de hasadı devam eden, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde havaların sıcak gitmesi sayesinde son 5 yılın en yüksek rekoltesine ulaşılması bekleniyor - Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp: - "Kaman'daki ceviz bahçelerimiz her yıl büyüyor. 21 bin dönüm Kaman cevizi bahçemiz var. Bu sene hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı Kaman cevizinde yüksek rekolte aldık"

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de hasadı devam eden, ince kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinde havaların sıcak gitmesi sayesinde son 5 yılın en yüksek verimine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Cevizde son 4 yılda yüzde 50-70 ürün kaybı yaşayan üreticilerin, bu yıl eylül ayı sonu itibarıyla başlayan ve halen devam eden hasat döneminde yüzü güldü.

Kaman ilçesi ve çevre köylerde her geçen yıl yenilerinin kurulmasıyla 21 bin dönüme ulaşan ceviz bahçelerinden, bu yıl şu ana kadar bin 480 ton ceviz elde edildi.

Don nedeniyle 2015'te 309, 2016'da 410, 2017'de 370, 2018'de 820 ton ceviz elde edilen bahçelerde hasadın tamamlanmasıyla rekoltenin bin 700 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

İnce kabuğu ve lezzeti nedeniyle ilgi gören Kaman cevizinin kilogramı kabuklu 35-40, kabuksuz 75-90 liradan satılıyor.

- "Ceviz fiyatı düştü"

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl verimin son 4 seneye kıyasla çok iyi olduğunu söyledi.

Üreticilerin bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Gökalp, Kaman cevizinin sadece bölgesinde değil dünyada tanındığını ifade etti.

Kaman'da şu ana kadar bin 480 ton ceviz toplandığını dile getiren Gökalp, "Kaman'daki ceviz bahçelerimiz her yıl büyüyor. 14 bin dönüm kapalı, 7 bin dönüm açık 21 bin dönüm Kaman cevizi bahçemiz var. Bu sene hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı Kaman cevizinde yüksek rekolte aldık. Rekoltenin yüksek olması ceviz fiyatlarını düşürdü." diye konuştu.

- "Rekolte beklediğimizden de yüksek oldu"

Kaman Cevizi Üreticileri Kooperatifi Başkanı Arif Göçmen de son 4 yılda yaşanan zirai donlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle üreticinin zarar ettiğini, bu yıl ise hava sıcaklarının iyi gitmesiyle üreticinin yüzünün güldüğünü söyledi. Göçmen, "Bu sene cevizlerimiz gayet güzel, rekolte beklediğimizden de yüksek oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da rekoltemiz artar." dedi.

Gerçek Kaman cevizinin kilogramının 35-40 lira arasında olması gerektiğine işaret eden Göçmen, "Masraflarımız arttı, maliyetlerimiz yükseldi. 50 liraya çalışan işçi 150 liraya çalışıyor, mazot litre fiyatları arttı. Mutlaka bizim de bu girdileri, ürünlerimize yansıtmamız lazım ki işimize devam edebilelim." ifadelerini kullandı.

Ceviz üreticisi Ümit Ayas da hasadın başlamasına rağmen kendisine ait bahçedeki birçok ağaçta hala ürün bulunduğunu söyledi.

Rekoltenin çok iyi olduğunu belirten Ayas, "Bu sene çok güzel, sonraki yıllarda çok daha güzel olacağına inanıyorum. Genç çiftçilerimize ve gençlerimize ceviz yetiştirmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyorTÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalarBakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceviz Hasadı Kaman cevizi Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Kritik açıklama sonrası dolar güne nasıl başladı?

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Bakan Selçuk'tan önemli istihdam açıklaması

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Türkiye, 10 sıra birden yükseldi!

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Faizler, enflasyon düştü, kurda istikrar yakalandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

GlobalCapital'den Hazinenin borç yönetimi başarısına ödül

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

THY İsrail pazarında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

THY tüm zamanların rekorunu kırdı

Oğuz Isıgöllü: Konsepti olmayan AVM ayakta kalmakta zorlanır

Oğuz Isıgöllü: Konsepti olmayan AVM ayakta kalmakta zorlanır

Bakan Albayrak: Türkiye 10 sıra yükseldi

Bakan Albayrak: Türkiye 10 sıra yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.