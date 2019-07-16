Kaman'da nohut hasadına başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde nohut hasadına başlandı.

Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki köylerde yapılan hasadın, yüksek kesimlerle birlikte yaklaşık 20 günde tamamlanması bekleniyor.

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki köylerde nohut hasadının başladığını söyledi.

Kısa süre içinde merkez ve yüksek kesimlerdeki köylerde de hasadın yapılacağını ifade eden Gökalp, dolu zararı ve yağışlardaki dengesizlik nedeniyle bu yıl verimde düşüş beklediklerini dile getirdi.

Nohudun bazı bölgelerde biçerdövere gelebilecek seviyeye bile ulaşamadığını belirten Gökalp, şöyle konuştu:

"Kaman, yaklaşık 300 bin dekar nohut ekimiyle bu alanda Türkiye'de söz sahibi bölgelerden biri ancak yağışların dengesizliği nedeniyle bu sene ürün yeterli gelişimi sağlayamadı. Geçen yıl en kötü yerlerde dekar başına 90-100 kilogram nohut elde edilmişti. Bu yıl en kötü yerlerde dönüm başına 20-30 kilogram alınıyor."

Gökalp, ürün fiyatlarına ilişkin de "Geçen sene kilosu yaklaşık 3,25 liradan gidiyordu, şimdi de 3,30 liradan satılıyor. Nohudun fiyatı konusunda da sıkıntı var." dedi.

Hirfanlı Baraj Gölü yakınındaki Benzer köyünde çiftçilik yapan Halit Alkan da biçerdöverlerin nohut tarlalarına girdiğini ancak verimin düşük olduğunu söyledi.

Alkan, "Bizim burada ve çevre köylerde en kötüsü dekarda 20-30 kilo nohut elde ediliyor. Geçen yıl en kötüsü 80 ila 100 kilo arasındaydı. Dolu ve yağışlardaki dengesizlik bu yıl bizi olumsuz etkiledi." diye konuştu.

