Kamerun Ticaret Odası heyetinden ASKON'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kamerun Cumhuriyeti Ticaret Odası heyeti, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ni (ASKON) ziyaret etti.
ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Kamerun Ticaret Odası Gıda ve Tarım Sektör Başkanı Moussa Koue’nin yaptığı heyeti, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Genel Başkan Yardımcıları Erol Çakır ve Süleyman Saral, Sektör Kurulu Başkanı Mürşide Okumuş ile Genel Sekreter Fatih Poyraz ağırladı.
Toplantıda, iki ülke arasında ikili iş görüşmelerinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Heyet Başkanı Koue, ziyarette yaptığı konuşmada, Afrika halkları ve özellikle Kamerun nezdinde Türkiye'ye olan ilgilerinin her geçen gün arttığını belirterek, Türkiye’deki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gördüklerini kaydetti.
Koue, son dönemde Türkiye’nin Afrika’ya verdiği önemi çok önemsediklerini vurgulayarak, Türk iş adamlarını kendi ülkelerinde görmek istemekle birlikte Kamerunlu iş adamlarının da Türkiye’de ticaret yapmak istediğini aktardı.
Türkiye’nin, özellikle son dönemde ekonomik anlamda bir baskı altında olmasına karşın potansiyeli çok yüksek bir ülke olarak bunun üstesinden gelebileceğini belirten Koue, "Bizim Türkiye’ye olan ilgimiz çok büyük. Türkiye daima güçlü kalmalıdır. Biz de karşılıklı ticareti geliştirerek buna destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
ASKON Genel Başkanı Cesur da ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Yıllardır Batılı devletlerin Afrika’ya hangi gözle baktığı herkesçe malum. Bunu en iyi Afrikalı dostlarımız bilir. Afrikalılar, dostlarını ve düşmanlarını iyi tanır. Ne mutlu ki, biz her daim bu kıta insanına kardeşlik hukuku içerisinde yaklaştık ve yaklaşmaya da devam ediyoruz. Bu dostluk, bu hukuk üzerine kuruldu, yine bu hukuk üzerinde devam edecek. Türkiye, geçmişinden gelen büyük kültürü ve medeniyeti ile kardeşlerini kucaklamayı sürdürecektir."
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