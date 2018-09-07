Kamerun Ticaret Odası heyetinden ASKON'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Kamerun Cumhuriyeti Ticaret Odası heyeti, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'ni (ASKON) ziyaret etti.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Kamerun Ticaret Odası Gıda ve Tarım Sektör Başkanı Moussa Koue’nin yaptığı heyeti, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Genel Başkan Yardımcıları Erol Çakır ve Süleyman Saral, Sektör Kurulu Başkanı Mürşide Okumuş ile Genel Sekreter Fatih Poyraz ağırladı.

Toplantıda, iki ülke arasında ikili iş görüşmelerinin artırılmasına yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet Başkanı Koue, ziyarette yaptığı konuşmada, Afrika halkları ve özellikle Kamerun nezdinde Türkiye'ye olan ilgilerinin her geçen gün arttığını belirterek, Türkiye’deki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gördüklerini kaydetti.

Koue, son dönemde Türkiye’nin Afrika’ya verdiği önemi çok önemsediklerini vurgulayarak, Türk iş adamlarını kendi ülkelerinde görmek istemekle birlikte Kamerunlu iş adamlarının da Türkiye’de ticaret yapmak istediğini aktardı.