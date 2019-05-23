GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde geliştirilen insansız sistemlere kamikaze insansız kara aracı eklendi. İnsansız sistemler ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulmak üzere insansız kara sistemlerine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar sonunda ağır sınıf silahlı insansız kara aracı Karahan, orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan, insansız keşif ve gözetleme aracı Alpan ve kamikaze insansız kara aracı Delü konseptleri ortaya konuldu. OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız kara araçlarına yönelik çalışmalarla asker kaybının, şehitlerin önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Coşkun, bir süredir üzerinde çalıştıkları araçları ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) görücüye çıkardıklarını ifade etti. - "Demirhan Türkiye'nin en büyüğü" Demirhan'ın Türkiye'nin en büyük silahlı insansız kara aracı olduğunu belirten Coşkun, araçta yerli bir dizel motor kullandıklarını vurguladı.

Araçta ASELSAN'ın 12,7 millimetre uçaksavar takılı Sarp silah sistemini kullandıklarını anlatan Coşkun, "Yürür sistemlerimizi mobilizasyonu artsın diye tankları baz alarak yaptık. Aracın tasarım ve yazılımı bize ait. İletişimi 3 kilometreden sağlayabiliyoruz, görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyoruz. Tasarımı gelecek mermileri absorbe edecek şekilde yaptık. Motorun yer aldığı arka kısma roket saldırısı gibi tehditlere karşı kafes zırh koyduk. İletişim ve komuta kontrol sistemlerini de kendimiz yerli geliştirdik." dedi. Coşkun, yaptıkları çalışmalarla kritik sistemlerin silahlı kuvvetlere kazandırılmasını ve dışa bağımlılığı azaltmayı, askerlerin can güvenliğini sağlamayı amaçladıkların vurguladı. Ahmet Coşkun, ilerleyen dönemde aracı geliştirmek için testler gerçekleştireceklerini ve sonrasında tatbikatlarda aracın performansını ortaya koymayı amaçladıklarını aktardı. Demirhan'ın uzunluğu 266, yüksekliği 116, genişliği 196 santimetreye karşılık geliyor. Aracın ağırlığı ise 2 tonu buluyor.