Kamp sandalyeleri ve termoslara ilgi 2 kat arttı

İSTANBUL, (DHA)-HEPSİBURADA, 2018 yılında outdoor ürünlerine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttığını açıkladı. Kadınların geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz daha fazla alışveriş yaptığı kategoride en çok kamp sandalyeleri ve termoslar tercih edildi.

Hepsiburada’nın düzenlediği “Outdoor Festivali” yüzde 40’a varan ekstra indirimler sunuyor. Kampanya kamp sandalyelerini, termosları, outdoor montları, botları, kampçılık malzemelerini, aksiyon kameralarını, saatlerini ve daha birçok ürünü kapsıyor. Hepsiburada kampçılık ve doğa gezilerine yönelik ürünlerinde geleneksel olarak her ay indirim yaparak, outdoor tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

OUTDOOR ÜRÜNLERİNE İLGİ YÜZDE 36 ARTTI

Outdoor kategorisinin alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada; 2018 yılında outdoor ürünlerine olan ilginin geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttığını açıkladı. Kadınların geçtiğimiz yıla göre yüzde yüz daha fazla alışveriş yaptığı kategoride en çok kamp sandalyeleri ve termoslar tercih edildi. En çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya ve Muğla olarak sıralanırken, yaş grubunun ise 26-45 aralığında olduğu görüldü.