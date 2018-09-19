FİNANS

Kampüsleri dönüştürecek fikirler Red Bull Basement University ile destekleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 20:00 | Son Güncelleme

Öğrenciler, fikirlerini ve projelerini tanıttıkları birer dakikalık videolarla 21 Ekim'e kadar Red Bull Basement University’ye başvurabilecek

İSTANBUL (AA) - Kampüslerini ileri götürecek fikirleri olan öğrenciler, fikirlerini ve projelerini tanıttıkları birer dakikalık videolarla Red Bull Basement University’ye başvurabilecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement bugün 20'nin üzerinde ülkede yeni neslin hacker'larına, kod yazarlarına ve girişimcilerine yeni perspektifler sunup, projelerini destekliyor.

Red Bull Basement’ın üniversite öğrencilerine yönelik projesi Red Bull Basement University ise üniversite öğrencilerine kampüslerini değiştirebilecek fikirleri hayata geçirmek için fırsat tanıyor. Kampüslerini değiştirmeye yönelik projelerini anlattıkları birer dakikalık videoları "www.redbullbasement.com/university" internet adresine gönderen öğrencilerden projeleri seçilenler sektörün alanında uzman isimlerinden mentorluk alacaklar. Mentorluk için seçilen üç projenin içerisinden birinci olan proje de daha sonra Berlin’de gerçekleşecek global etkinliğe katılmaya hak kazanacak. Öğrencilere kampüslerini değiştirecek fikirlerini geliştirme imkanı sunan Red Bull Basement University’ye lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilirken, takımlar bir veya iki kişiden oluşabiliyor.

Öğrenciler başvurularını 21 Ekim'e kadar "www.redbull.com/tr-tr/projects/red-bull-basement" internet adresinden yapabiliyor.

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Red Bull Basement University

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