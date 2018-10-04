İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, insansız hava araçlarında Türkiye'nin son 10-15 senede dünyada öne geçtiğini belirterek, "Türkiye, şu anda insansız hava araçlarını, dünyada operasyonel olarak en üst seviyede kullanan ve sınıfının en iyisi insansız hava aracı sistemlerini milli ve özgün olarak üreten bir ülke haline geldi." dedi. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) önderliğinde düzenlenen Kamu Açık Kaynak Konferansı (KAK 2018), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğiyle Pendik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansta, bu yıl TÜBİTAK tarafından geliştirilen milli işletim sistemi PARDUS ve açık kaynak yazılımların kamu kurumlarında yaygınlaştırılması ele alındı. Kamu kurumlarında milli yazılıma dönüşümü sağlamak amacıyla İstanbul’da ilk kez düzenlenen konferansa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay’ın yanı sıra kamu kurumlarında çalışan bilgi işlem uzmanları ve yerel yöneticiler katıldı.

\ - "Teknolojik ürünleri, milli ve özgün olarak üretmeliyiz" Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde kamu kurumlarında milli ve yerli yazılım kullanılmasının, ülkenin gündeminde tutacakları konuların başında geldiğini söyledi. Bakanlık olarak milli teknoloji hamlesini hayata geçirme adına yapacakları işlere öncelik verdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti: "Hem iktisadi kalkınmamız hem uluslararası mücadelemiz hem de küresel adalet adına yükselttiğimiz sesin daha güçlü olması için milli teknoloji hamlesini başarıyla hayata geçirmeliyiz. İki önemli alan var. Birincisi, stratejik açıdan bağımsız olmamız gereken işler... Bunları mutlaka milli ve özgün olarak geliştirmeliyiz. Hemen akla savunma sanayisi geliyor. Milletçe o alanda büyük bir başarı hikayesini gerçekleştiriyoruz. Ama teknolojide bağımsızlık sadece savunma sanayisi ile sınırlı değil. Bütün sektörlerde kritik ürünleri millileştirmeli, bağımlılıktan kurtulmalıyız. Finans ve sağlık işlerinde kritik işleri millileştirmediyseniz hiç ummadığınız zamanda ummadığınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla savunma sanayisindeki millileşme hamlesini bütün sektörlere yaymak, bizim için önümüzdeki dönemin en önemli önceliklerinden birisi."

Kacır, ikinci önemli alanın, küresel rekabette mukayeseli üstünlük sağlanacak işlerde millileşme olduğunu belirterek, ekonomide bir mücadele içinde bulunulduğunun altını çizdi. Ekonomik mücadelede daha güçlü olabilmek için yüksek teknoloji ürünlerini, geleceğin teknolojilerini hedeflemek gerektiğini vurgulayan Kacır, "Sadece bugünün teknolojilerini değil, 5-10 yıl sonra gelmemiz gereken noktaları belirleyip yol haritamızı yaparak teknolojik ürünleri hayata geçirmeliyiz, milli ve özgün olarak üretmeliyiz. Bu dönem, bu meseleler hem bakanlığımızın hem toplumun gündeminde en üst sıralarda tutacağımız dönem olacak." değerlendirmesinde bulundu. \ - "Şimdi ise en zengin şirketler teknoloji şirketleri" Mehmet Fatih Kacır, devamla şunları kaydetti: "İnsansız hava araçlarında Türkiye, son 10-15 senede dünyada öne geçti. Türkiye, şu anda insansız hava araçlarını, dünyada operasyonel olarak en üst seviyede kullanan ve sınıfının en iyisi insansız hava aracı sistemlerini milli ve özgün olarak üreten bir ülke haline geldi. Bu, paradigma değişiminin sunduğu fırsatı yakalayarak oldu. Dünyada yeni yükselen insansız hava sistemlerini hedeflemek, o alanda projeler geliştirmek bize bir anda dünyanın önüne geçme fırsatı sundu. Teknolojinin kalbi yazılım... Açık kaynak meselesi de bize bu fırsatı sunuyor. Eskiden dünyanın en büyük şirketleri enerji şirketleri, bankacılık şirketleriyken, şimdi ise en zengin şirketler teknoloji şirketleri... Açık kaynak kod fırsatı var. Aynı paradigma değişimini yakalayabilirsek bu alanda da çok fırsatlar var. İşin ekonomik boyutu önemli ama 10 yıl sonra bu değişimi yakalamanın bize getirdiği avantaj, bugünkü rakamların binlerce katı olacak. Bu bizim için büyük bir insan kaynağını ortaya çıkarmanın fırsatı. Dünyada 24 milyon insan açık kaynak kod geliştiriyor. Ülke nüfuslarından fazla bir rakam... Bizim 250 bin açık kaynak kod geliştiricimiz olması lazım. Biz kamu olarak açık kaynak kodlu yazılımlar kullanırsak bir anda geliştirici sayımız artacak. Türkiye'nin yazılımcı ordusunu, açık kaynak kodlu platformlar sayesinde inşa edeceğiz. O ordu sayesinde çok büyük katma değer yaratacağız."

\ - "Kritik teknolojilerde dışa bağımlılık ortadan kaldırılmalı" HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da HAVELSAN olarak başta TSK olmak üzere kamu kurumlarına milli yazılımlar ürettiklerini, yerli ve milli konularda çözümler geliştirdiklerini söyledi. Kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Atalay, yabancı yazılımlara bağımlılığın ülke için riskler barındırdığına dikkati çekti. Atalay, kapalı kaynaklı sistemlerde güvenlik sorunu olduğunu belirterek, "HAVELSAN olarak yerli ve milli işletim sistemini, açık kaynaklı veri tabanını ve kurumsal kaynak yönetim sistemlerini kurumlarda yaygınlaştırmayı kendimize misyon olarak belirledik. PARDUS'u ilk olarak biz kullanmaya başladık. Ayrıca HAVELSAN'da bir PARDUS laboratuvarı var. Açık kaynaklı veri tabanı sistemi geliştireceğiz. Açık kod inovasyon merkezi de kuruyoruz. Kurumlarda PARDUS'u yaygınlaştırmayı görev biliyoruz." ifadelerini kullandı. Siber güvenlikte risklere karşı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Atalay, Türkiye’de geliştirilecek yazılımların, sürücülerin PARDUS uyumlu olmasının zorunlu hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ise 9 Anadolu belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirterek, PARDUS'u güncel tutabilmek için bulut teknolojisini kullanan bir inşa sistemini tamamladıklarını, şu anda PARDUS 17'nin hizmete sunulduğunu bildirdi. PARDUS'u sürekli güncellediklerini belirten Satoğlu, uygulamaların sistemde çok kolay yüklenip kaldırılabildiğini aktardı. \ - "Milli yazılımlar, hem ekonomik hem de güvenli" Konferans kapsamında düzenlenen "Açık Kaynak Dönüşüme Yönetimin Etkisi" başlıklı panele, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan konuşmacı olarak katıldı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türk milletinin teknoloji üretme kabiliyetine sahip olduğunu, tarihte bunun birçok örneği bulunduğunu ifade etti. Teknolojik geçişlerin çok kolay olmadığına dikkati çeken Doğan, milli yazılımların, hem ekonomik hem de güvenli olduğunu vurgulayarak, İzmit Belediyesi'nde kullanılan programların dönüşümünü kısa süre içerisinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Doğan, dünyada globalleşmenin yanı sıra teknoloji alanında devletler arasında mücadelenin olduğunu, teknolojide ileride olan ülkelerin diğer ülkelerin önüne geçtiğini ifade etti. PARDUS'ta Türkçe olmayan başlıklar bulunduğunu belirten Doğan, işletim sisteminin yenilenme süreçlerinin planlanması gerektiğini vurguladı. Doğan, "Kamu kuruluşlarına bir bilgisayar programı satın alınırken, PARDUS ile uyumlu olma zorunluluğu getirilmeli. Yazıcı, tarayıcı gibi dış cihazlarda PARDUS uyumlu cihazlar tercih edilmeli." dedi. \ - "PARDUS ile 3 yılda 12 milyon lira tasarruf" Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin de milli işletim sistemi PARDUS'u kullanarak 3 yılda 12 milyon lira tasarruf sağladıklarını bildirdi. Şahin, "Türkiye'de yerel yönetimler ciddi başarılar ortaya koyuyor. Açık kaynak kodlu sistemlerin yerel yönetimler tarafından kullanılması, satın alınması çok önemli. Belediyelerin satın alma gücü sistemlere yön verebiliyor." diye konuştu. e-devlet sistemine entegre olan ilk belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Şahin, bu sayede belediye vergi ödemelerinin yüzde 40'ının internetten gerçekleştirildiğini kaydetti.