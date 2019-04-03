FİNANS

Kamu alımlarında "yerli malı" düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi verilmeyecek - İthalat izin belgesi düzenlenmeyecek makine ve ekipmanlar arasında LCD/LED televizyonlar, lunapark oyuncakları, bazı motosikletler ve araçlar, fitness aletleri, aydınlatma cihazları, cam kesme ve delme makineleri, çelik kasa, ekmek dilimleme makinesi de bulunuyor

Kamu alımlarında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye ve elektroniğe kadar çeşitli alanlarda kullanılan 761 eşya için "istisnai durumlar" dışında ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek.

Ticaret Bakanlığının "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kamunun doğrudan alımlarında "yerli malı" ürünlerin tercih edilmesi ve ithali izne tabi 761 ürünün ithalinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarınca düzenlenen kamu alımlarında "yerli malı olma" şartı bulunan 761 makine ve ekipman ile yapı malzemeleri için artık ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek.

Kamu tarafından doğrudan alımlarda ithalat izin belgesi verilmeyecek makine ve ekipmanlar arasında sağlıktan inşaata, tarımdan sanayiye, elektronikten ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda kullanılan malzemelerle eşyalar bulunuyor.

- Bazı TV'ler ve oyuncaklar da listede

Özel ve istisnai durumlarla teknik zorunluluklar dışında ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek cihazlar listesinde, LCD/LED televizyonlar, lunapark oyuncakları, bazı motosikletler ve araçlar, fitness aletleri, aydınlatma cihazları, cam kesme ve delme makineleri, çelik kasa, ekmek dilimleme makinesinin yanı sıra böbrek taşı kırma cihazından diz kalça protezine, engelliler için akülü araçtan hemşire-doktor-görevli çağrı sistemine kadar sağlık sektöründen malzemeler yer alıyor.

Nem ölçerler, tekstil baskı makineleri, trafik set ve malzemeleri (trafik seti, ilk yardım ve ecza çantaları), ayçiçeği kabuk ayırma makinesi, demir yolu makası, zeytin hasat makineleri, istisnai durumlar dışında ithalat izin belgesi düzenlenmeyecek ekipmanlar arasında bulunuyor.

Söz konusu 761 eşyanın özel ve istisnai durumlar ile teknik zorunluluk gerektirdiği hallerde ithalatına Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce izin verilebilecek.

Ve tarih belli oldu! Başlıyor...Ve tarih belli oldu! Başlıyor...
Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdiProf. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi
Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
böbrek taşı kırma cihazı resmi gazete Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

2019'un en yüksek seviyesinde!

2019'un en yüksek seviyesinde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.