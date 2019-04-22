Kamu bankaları için DİBS ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için de 400 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 3'üne kadar ikrazen özel tertip DİBS ihraç edilebileceği, ihraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vadesini, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, 10 Nisan'da açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" kapsamında kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 4,61 faizli, kuponsuz DİBS ihraç edilecek. Kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere de nominal 400 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihracı gerçekleştirilecek.