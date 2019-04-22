FİNANS

Kamu bankaları için DİBS ihracı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 15:58 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için de 400 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 3'üne kadar ikrazen özel tertip DİBS ihraç edilebileceği, ihraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin kamu sermayeli bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki dağılımını, senetlerin vadesini, faiz ve diğer şartlarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğunun hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, 10 Nisan'da açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" kapsamında kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 4,61 faizli, kuponsuz DİBS ihraç edilecek. Kamu sermayeli katılım bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere de nominal 400 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihracı gerçekleştirilecek.

Bu süreçte Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017'de kurulan TVF Piyasa İstikrar ve Denge Fonu aracı rolü üstlenecek. Söz konusu DİBS'ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu'na (PİDF) ihraç edilecek. PİDF, Bakanlık tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS'leri kamu bankalarına satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması veya sermaye benzeri kredi kullandırılması amacıyla kullanacak.

İkrazen ihraç edilecek DİBS'lerin karşılığında Hazine alacağı oluşacak, bu çerçevede ilgili kanun uyarınca Piyasa İstikrar ve Denge Fonu ile Bakanlık arasında ikraz sözleşmesi düzenlenecek.

İhraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin banka bazında dağılımı şöyle:

İkrazen Özel Tertip DİBS TutarlarıBankalarİhraç Tutarı (avro)T.C. Ziraat Bankası A.Ş.1.400.000.000Türkiye Halk Bankası A.Ş.900.000.000Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.700.000.000Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.150.000.000Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.150.000.000Ara Toplam3.300.000.000Ziraat Katılım Bankası A.Ş.100.000.000Vakıf Katılım Bankası A.Ş.100.000.000Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.200.000.000Ara Toplam400.000.000Genel Toplam3.700.000.000

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurduCarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu
BetamBetam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DİBS Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye varlık fonu

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Altında dikkat çeken hareketlilik!

Altında dikkat çeken hareketlilik!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

Hazine kamu bankaları için 3.7 milyar euro DİBS ihraç ediyor

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

CarrefourSA 4 farklı ramazan kolisini satışa sunduğunu duyurdu

Betam

Betam

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan’da 1.6 puan geriledi

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan’da 1.6 puan geriledi

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.