FİNANS

Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank imar barışı ödemelerinde yoğunluk yaşanmaması için hafta sonunda da açık kalacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, imar barışı ödemelerini hafta sonunda da şubelerinden kabul edecek.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, imar barışından faydalanmak için 15 Haziran'a kadar başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi Bedellerini 30 Haziran'a kadar ödeyebileceği anımsatıldı.

Vatandaşların bu tarihe kadar gerçekleştireceği ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Haziran'dan açık olacağı kaydedilen açıklamada, "Bankalar, 29-30 Haziran'da 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile imar barışı ödemelerini almaya devam edecek. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 29-30 Haziran'da açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecektir. İmar barışı ödemeleri 30 Haziran saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası ATM'lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İmar barışı ziraat bankası

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