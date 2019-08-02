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Kamu bankaları konutta vadeleri 180 aya çıkardı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredilerinde vadeleri 120 aydan 180 aya çıkardı - Kamu bankalarının konut kredi faiz oranlarını yüzde 0,99'a çekmesi ve vadeyi 15 yıla çıkarması kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açacak - 180 ay vade 0,99 faiz oranı ile 250 bin TL konut kredisi kullanan tüketicinin aylık taksit tutarı 2 bin 980 TL olacak

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konut kredi faizlerini yüzde 1'in altına çekerken, vadeleri de ilk defa 180 aya çıkardı.

Türkiye ekonomisinin dengelenme sürecine girmesi, enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 425 baz puanlık politika faiz indirimi sonrası bankalardan mevduat ve kredi faiz oranları düşüş haberleri gelmeye başladı.

Kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faiz oranları önemli eşik değer olan yüzde 1'in altına çekildi.

Ziraat Bankası, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için aylık yüzde 0,99'a indirdi. Ayrıca kredili çalışan konut sektörü firmaları, Ziraat Bankası ile anlaşmaları halinde katkı payı ödeyerek daha uygun faiz oranları ile müşterilerine kredi kullanma imkanı sağlayabilecek. Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen e-ipotek uygulaması ile banka şubelerinden yapılan kredi başvurularında ipotek tesis ücreti de alınmayacak.

VakıfBank, tutarı 500 bin liraya kadar konut kredilerine yönelik aylık faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1,49'dan yüzde 0,99'a indirdi. VakıfBank, konut projelerinde aktif müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşteriler için firmaların kampanyaya katılımı halinde 180 ay vadeye kadar aylık yüzde 0,79 faiz oranından konut kredisi imkanı sunuyor.

Halkbank, bugün itibarıyla konut kredi faiz oranını azami 180 ay vade için yüzde 0,99'a indirdi. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek.

Böylece ilk defa kamu bankaları konut kredilerinde vadeyi 120 aydan 180 aya çıkarmış oldu.

Yurt dışında azami 240 aya kadar mortgage kredileri kullanılırken, yurt içinde bazı özel bankalar azami 240 aya kadar vade yapabiliyor.

- Kira öder gibi ev sahibi olunabilinir

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın konut kredi faiz oranlarını yüzde 0,99'a çekmesi ve vadeyi 15 yıla çıkarması kira öder gibi ev sahibi olmanın yolunu açacak.

Kredi ödemelerinin uzun vadeli ve taksit miktarlarının kira tutarlarına yakın hatta bazı vadelerde bire bir olması, reel gelirin orta ve uzun vadede artacak olması göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kredinin ödemeleri orta ve uzun vadede hane halkının geliri içerisinde düşük bir paya sahip olacak.

Kredinin uzun vadeli finansman sağlaması peşinat sıkıntısı çeken tüketicileri için de avantaj sağlayacak.

180 ay vade 0,99 faiz oranı ile 250 bin TL konut kredisi kullanan tüketicinin aylık taksit tutarı 2 bin 980 TL olacak. Ortalama bin 500 TL kira ödeyen vatandaş, ilave bin 500 TL ödeyerek kendi evinin sahibi olabilecek.

Gayrimenkul sektör temsilcileri, kamu bankalarının öncülük ettiği faiz indiriminin inşaat sektörüne nefes aldıracağını ve darboğazın açılmasına imkan sağlayacağını belirtiyor.

Faiz indirimi ve vadenin 180 aya çıkarılmasının konut talebini erteleyen tüketicilerin kararlarını etkileyeceğini tahmin eden sektör temsilcileri, yakın dönemde mevcut stokların satışının gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Sektör temsilcileri, özellikle kamu bankalarının faizlerde düşüş sürecini başlatmasının özel bankalara da yansıyacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul sektörü Konut Kredisi

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