AYŞE YILDIZ - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Son yıllarda Türkiye'de faizlerin düşmesi, hükümetin istikrar kazanması ve vizyonel yönetim anlayışı insanlarımızın konut alımına yansıdı" dedi. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Elmas, AA muhabirine, inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk ekonomisinde inşaat sektörünün payının son yıllarda ciddi oranda arttığını anlatan Elmas, "İnşaatın dolaylı olarak etkilediği yüzde 30'luk sanayinin üretim kesimi var. Onu da dikkate aldığımızda hizmetler, nakliye kesimi var. Dünya kadar bir ekosistemi etkiliyor inşaat." diye konuştu. Elmas, inşaatın Türk ekonomisi için önemli bir sektör olduğuna işaret ederek, "Türk insanı inşaat sektöründe çok güçlü. Dünyada söz sahibi olduğumuz birkaç tane sektörden bir tanesi inşaat sektörü. Ciddi anlamda yurt dışında iş yapan firmalarımız müteahhit arkadaşlarımız var. Altyapıdan konut yapılarına, özellikli yapılardan her türlü faaliyeti dünyanın her tarafında gerçekleştiriyor meslektaşlarımız." şeklinde konuştu.

Son yıllarda konut talebinde artış olduğunu dile getiren Elmas, şöyle konuştu: "Son yıllarda Türkiye'de faizlerin düşmesi, hükümetin istikrar kazanması ve vizyonel yönetim anlayışı insanlarımızın konut alımına olumlu yansıdı. Genç nüfusumuz, 30 yaş ortalama grubumuz, yeni evliliklerle beraber ciddi bir konut talebi de oluşturdu. Faizleri düşürüp, erişimi de sağlayabildiğimizde ciddi anlamda artış oluyor. Bu da son 15 yılda inşaat sektörünü çok büyüttü. Şimdi kamu bankalarının verdiği destekle hareket başladı. İlgiden memnunuz, hedeflerimizi aştık. 15 Haziran'a kadar insanlarımız bu fırsatı değerlendirsin. Elmas, konut sektörünün önümüzdeki dönemde ciddi anlamda canlanmasını beklediklerini kaydetti. -Antalya'da yürütülen projeler Sur Yapı'nın Antalya'da yürütülen Kepez ve Santral mahallelerinde uygulanacak kentsel dönüşüm projesine de değinen Elmas, projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne sahip olduğunu anlattı. Projede 3 bin 267 hak sahibinin olduğunu hatırlatan Elmas, şöyle devam etti: