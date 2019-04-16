Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerlileşme çalışmalarının ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacağını ifade ederek, "Türk malı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlara ve hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına ihraç edilecek." dedi.

Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve inovasyondaki gelişmelerin ülkeyi yerli ve milli üretim noktasında bir adım ileri taşıyacağını söyledi.

Bu durumun sadece ithalatı azaltmayacağını aynı zamanda ihracat açısından da ülke ekonomisine ve firmalara büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Yerlileşme çalışmalarımız bize ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacak. Türk malı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlara ve hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına ihraç edilecek. Hükümet olarak hem ithalatın azalması hem de ihracatın artması ile cari açığın azaltılması yönünde ciddi adımlar atmaya başladık."