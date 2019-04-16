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Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Yerlileşme çalışmalarımız bize ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacak. Türk malı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlara ve hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına ihraç edilecek" - "Hükümet olarak hem ithalatın azalması hem de ihracatın artması, cari açığın azaltılması yönünde ciddi adımlar atmaya başladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerlileşme çalışmalarının ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacağını ifade ederek, "Türk malı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlara ve hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına ihraç edilecek." dedi.

Sayan, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen Kamu-BİB'21 Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ar-Ge ve inovasyondaki gelişmelerin ülkeyi yerli ve milli üretim noktasında bir adım ileri taşıyacağını söyledi.

Bu durumun sadece ithalatı azaltmayacağını aynı zamanda ihracat açısından da ülke ekonomisine ve firmalara büyük katkılar sağlayacağını dile getiren Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Yerlileşme çalışmalarımız bize ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacak. Türk malı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlara ve hatta olgunluğa ulaşmış batı pazarlarına ihraç edilecek. Hükümet olarak hem ithalatın azalması hem de ihracatın artması ile cari açığın azaltılması yönünde ciddi adımlar atmaya başladık."

Sayan, 5G teknolojisiyle artık sadece insanların değil, en büyüğünden en küçüğüne tüm nesnelerin birbirine bağlandığı yeni bir çağa girildiğini dile getirerek, 2025 yılı itibarıyla dünyada 100 milyar farklı bağlantının olacağının ve bu bağlantıların sadece yüzde 10'unun insanlar arasında gerçekleştirileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Yerli ve milli üretimi bir politika olarak benimsemenin yanı sıra çocukların, gençlerin, araştırmacıların hayal etmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini de belirten Sayan, "Bunun için eğitim sistemimizi de kapsayan ve her yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin içten gelen meraklarını destekleyen, yaratıcılıklarını ve zihinlerini geliştiren yöntemlerle ilgili sistematik çalışmalar yapmak önceliklerimiz arasında." diye konuştu.

- "Vatandaşları yerli ürün kullanmaya davet ediyorum"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Türkiye'nin gelecekte daha güçlü ve rekabetçi olması için teknolojinin yurt içinde üretilmesinin önemine dikkati çekti.

Yerli ve milli teknolojilerin 2023 stratejisi çerçevesinde geliştirilmesi hedefine ulaşmak için üreticilere yerli ve milli üretim yapma, vatandaşlara da bu ürünleri kullanma çağrısında bulunan Karagözoğlu, şunları söyledi:

"Yerli ve milli teknolojinin ülkemizde belirli bir noktaya gelmesi, ülke ekonomimize katkı sağlayabilmesi için, insanların zihninde yer eden bir yaklaşım olan, 'ithal ürün daha kaliteli, güvenli, dayanıklı' anlayışından hızlı bir şekilde vazgeçmemiz, yerli ve milli teknolojilerimize ve firmalarımıza şans vermemiz elzemdir."

BTK'nin 5G'ye dünyadaki ülkelerle, mümkün olan en yüksek oranda yerli ve milli imkanlarla geçebilmesi için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Karagözoğlu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok yerde 5G teknolojisinin ilk sinyallerinin verildiğini belirtti.

Karagözoğlu, 5G'ye ilişkin deneme ve testlerin yapıldığını anlatarak, işletmecilerin teknoloji yeterliliklerine ve iş planlarına son şeklini verdiklerini kaydetti.

- "Ana tema yerli ve milli teknolojiler"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe de bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurulmuş Kamu-BİB etkinliğinin ana temasının "yerli ve milli teknolojiler" olduğunu söyledi.

Söz konusu ana başlık altındaki bu zirve kapsamında "Yerli ve Milli Yazılım Çalıştayı" ve "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Ekosistemi Paneli"nin gerçekleştirileceğini dile getiren Aktepe, etkinlik süresince ortak akıl oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

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BTK Kamu-BİB'21 Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yerli ve Milli Teknolojiler Zirvesi'

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