Kamu BİB'22 ve BİMY'26 Bütünleşik Etkinliği "Türksat Tanıtım" kanalında

Türkiye Bilişim Derneğince 17-20 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'22) ve Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri (BİMY'26) Bütünleşik Etkinliği "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, firmanın iletişim sponsoru olduğu etkinlikte, tüm sektörlerde "dijital dönüşüm politikaları" konusu işlenecek.

Üniversiteler, kamu ve özel sektör bilişim yöneticileriyle ilgili paydaşları bir araya getirecek etkinlik, 18-19 Ekim'de Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı olarak kamuoyuna aktarılacak.

