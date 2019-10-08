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Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı yarın başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 10:58 | Son Güncelleme

Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı yarın Bilişim Vadisi Gebze'de başlayacak

Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı yarın Bilişim Vadisi Gebze'de yapılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde yarın başlayacak konferans, Marmara bölgesinin en etkili bilgi ve iletişim teknolojileri etkinliği ve en büyük kamu-özel sektör buluşması olmayı amaçlıyor.

Türksat Tanıtım Kanalı’ndan canlı yayınlanacak konferansta, dijital dönüşüm, dijital dönüşüm yol haritası, Endüstri 4.0, yapay zeka, akıllı şehirler, endüstriyel akıllı üretim, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, dijital para birimleri ve teknolojileri, son teknoloji deneyimleri gibi konular tartışılacak.

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Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türksat

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