Kamu bilişimcileri Antalya'da bir araya gelecek

Kamu Bilişimcileri Derneği tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi, 25-28 Ekim'de Antalya'da yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "global iletişim ortağı" sponsoru olduğu ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek zirveyle ilgili dernekten yapılan açıklamada, bilişim teknolojilerinin kamu kurumlarında yoğun şekilde kullanılmasıyla her geçen gün kamu hizmetlerinin çeşit ve kalitesinde artış görüldüğü, ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlandığı belirtildi.

Bilişim teknolojileriyle zaman ve mekandan bağımsız olarak verilen e-hizmetler, ulaşım, kırtasiye gibi birçok maliyet kaleminin ortadan kaldırıldığının vurgulandığı açıklamada, hizmetlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasının sağlandığı bildirildi.

Bu durumun vatandaşlara çok büyük kolaylık ve ciddi ekonomik kazanımlar sağlamakla birlikte her gün sayısı ve çeşidi artarak devam eden siber tehdit ve saldırılara da muhatap olunduğuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de dijital dönüşümün ön sırada yer aldığı, "Dijital Dönüşüm Ofisi" kurulduğu vurgulandı.