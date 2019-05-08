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Kamu Bilişimcileri Derneği iftar programı

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Bizim tek amacımız ülkemizi büyütmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve bunu yaparken de tamamen yerli ve milli üretime ağırlık vermek" - "Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve daha özelde geniş bant internet altyapısının yaygınlaştırılmasını temel bir politika olarak görüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin büyümesi için yerli ve milli üretime ağırlık verdiklerini belirterek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını temel bir politika olarak gördüklerini ifade etti.

Sayan, Kamu Bilişimcileri Derneği'nin Bilkent Otel'de düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, derneğin, Türkiye'de kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturulması amacıyla önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Ekonomik büyümede yerli ve milli üretimin rolüne dikkati çeken Sayan, Bakanlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ve paydaşlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli teknolojiye ağırlık verdiklerini anlattı.

Böylece dışa bağımlığın negatif etkilerine, değişimlere karşı çok daha sağlam adımlar attıklarını aktaran Sayan, "Bizim tek bir amacımız ülkemizi büyütmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve bunu yaparken de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'milli teknoloji hamlesi'nin güçlü vizyonunu arkamıza alarak tamamen yerli ve milli üretime ağırlık vermek." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüştürdüğü alanlardan birinin de kamu sektörü olduğuna işaret ederek, kamu sektörünün sayısallaştırılması kapsamında, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve daha özelde geniş bant internet altyapısının yaygınlaştırılmasını temel bir politika olarak gördüklerini bildirdi.

Dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğine dikkati çeken Sayan, "Biz de Bakanlık olarak, inandığımız değerlere bağlı şekilde, her zaman kendimizi yenilemenin, geliştirmenin peşine düşüyoruz. Bunun için, dünyanın her bir noktasına ulaşmayı kendimize ödev edindik. Bildiklerimizi, tecrübelerimizi sizlerle paylaşırken, sizlerden de her zaman bir şeyler öğrenmeyi kar biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız, bilişim gönüllülerini bir araya getirmek"

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin ise yeni bir dernek olmalarına çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bizim bu etkinliklerdeki en büyük amacımız kamu ve özel sektör çalışanlarını, bilişim gönüllülerini bir araya getirmek. Mühendisler olarak teknik becerilerimizin yanı sıra sosyal becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Programa, AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ile Kamu Bilişimcileri Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

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Kamu Bilişimcileri Derneğ Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı

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