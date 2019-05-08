Kamu Bilişimcileri Derneği iftar programı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin büyümesi için yerli ve milli üretime ağırlık verdiklerini belirterek, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını temel bir politika olarak gördüklerini ifade etti.

Sayan, Kamu Bilişimcileri Derneği'nin Bilkent Otel'de düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, derneğin, Türkiye'de kamu bilişim çalışanlarının bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, yeni teknolojiler ve uygulamalar hakkında ortak akıl oluşturulması amacıyla önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Ekonomik büyümede yerli ve milli üretimin rolüne dikkati çeken Sayan, Bakanlık, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ve paydaşlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yerli ve milli teknolojiye ağırlık verdiklerini anlattı.

Böylece dışa bağımlığın negatif etkilerine, değişimlere karşı çok daha sağlam adımlar attıklarını aktaran Sayan, "Bizim tek bir amacımız ülkemizi büyütmek, gelişmesine katkıda bulunmak ve bunu yaparken de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'milli teknoloji hamlesi'nin güçlü vizyonunu arkamıza alarak tamamen yerli ve milli üretime ağırlık vermek." değerlendirmesinde bulundu.