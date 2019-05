Kamu Bilişimcileri Derneği iftar programı

Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin dönüştürdüğü alanlardan birinin de kamu sektörü olduğuna işaret ederek, kamu sektörünün sayısallaştırılması kapsamında, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve daha özelde geniş bant internet altyapısının yaygınlaştırılmasını temel bir politika olarak gördüklerini bildirdi.

Dünyanın bir değişim sürecinden geçtiğine dikkati çeken Sayan, "Biz de Bakanlık olarak, inandığımız değerlere bağlı şekilde, her zaman kendimizi yenilemenin, geliştirmenin peşine düşüyoruz. Bunun için, dünyanın her bir noktasına ulaşmayı kendimize ödev edindik. Bildiklerimizi, tecrübelerimizi sizlerle paylaşırken, sizlerden de her zaman bir şeyler öğrenmeyi kar biliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Amacımız, bilişim gönüllülerini bir araya getirmek"

Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin ise yeni bir dernek olmalarına çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bizim bu etkinliklerdeki en büyük amacımız kamu ve özel sektör çalışanlarını, bilişim gönüllülerini bir araya getirmek. Mühendisler olarak teknik becerilerimizin yanı sıra sosyal becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Programa, AA Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ile Kamu Bilişimcileri Derneği İkinci Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Yakup Şıvka olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.