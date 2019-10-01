Kamu bilişimcileri zirveye hazırlanıyor

Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 4'üncü Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kamu Bilişim Derneği İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine, zirve hazırlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Derneğin her yıl düzenlediği Kamu Bilişim Zirvesi'nin bu yıl 4'üncü kez yapılacağını belirten Şıvka, organizasyonla kamu bilişim yöneticileri ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geleceğini, böylece güncel teknolojik gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi.

Şıvka, 14-17 Kasım'da Antalya'da yapılacak zirvede, Cumhurbaşkanlığının 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi ve uyum çalışmalarının kamu bilgi işlem yöneticileri arasında tartışılacağına işaret ederek, "Zirvede ayrıca kamu kurumlarının yazılım ve donanım alımlarında ihale yasasından kaynaklı sıkıntıları ve çözüm önerileri de ele alınacak." dedi.

Zirvede kamudaki bilgi işlem daire başkanlarının yuvarlak masa etrafında güncel bilişim konularıyla ilgili görüşlerini de dile getireceğini vurgulayan Şıvka, "Güncel bilişim konularıyla ilgili görüşlerin dile getireceği zirvede, siber güvenlikle ilgili en yeni konuların yanında kamu bilişimcilerinin yaşadıkları sorunlar da değerlendirilecek." diye konuştu.