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Kamu bilişimcilerinin "siber güvenlik" zirvesi ekimde

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka: - "Derneğimizce her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi'nin üçüncüsü bu sene 25-28 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek" - "Zirvede siber güvenlik ile ilgili en yeni konuların yanında kamu bilişimcilerinin siber güvenlik ile ilgili yaşadıkları sorunlarının ele alınması ve kamuda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın arttırılması hedefleniyor"

Siber güvenlikle ilgili en yeni konuların ele alınacağı Kamu Bilişim Zirvesi, 25-28 Ekim'de Antalya'da yapılacak.

Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Şıvka, dernek tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi'nin, 25-28 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirileceğini belirtti. Bilişim teknolojilerinin kamu kurumlarında yoğun bir şekilde kullanılmasıyla verilen hizmetlerin, çeşit ve kalitesinde artış görüldüğünü dile getiren Şıvka, bunun da ülke ekonomisine çok önemli katkı sağladığının açık olduğunu ifade etti.

Zaman ve mekandan bağımsız sunulan e-hizmetlerin, ulaşım, kırtasiye gibi birçok maliyet kalemini ortadan kaldırdığına dikkati çeken Şıvka, aynı zamanda hizmetlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını da sağladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde de "dijital dönüşüm"ün ön sırada olduğunu ifade eden Şıvka, şöyle devam etti:

"Ülkemizde başlayan yeni dönemde bilişimin en önemli konulardan biri olduğu tespitinden hareketle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi kuruldu. Ülkemizin dijital dönüşümünün etkin, ekonomik ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması artık bu ofis tarafından koordine edilecek. Bu noktada en önemli görev de biz kamu bilişimcilerine düşüyor. Çünkü dijital dönüşümü gerçekleştirecek olan başat aktörler kamu bilişimcileri.

Kamu Bilişimcileri Derneği, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor."

Şıvka, Kamu Bilişimcileri Derneğinin düzenlediği Kamu Bilişim Zirvesi'nde bilişim camiasının bir araya geldiğini ve dijital dönüşümün sağlıklı, ekonomik ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlandığını bildirdi.

Zirvede siber güvenlikle ilgili en yeni konuların yanında kamu bilişimcilerinin siber güvenlikle ilgili yaşadıkları sorunlarının ele alınacağını anlatan Şıvka, aynı zamanda kamuda kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığın arttırılmasının hedeflendiğini söyledi.

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