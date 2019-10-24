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Kamu BT Yönetiminde Milli Stratejiler Semineri

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:14 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Dünya bugün bilgi teknolojilerinin fırsatlarından yararlanırken bir yandan da tehditleriyle karşı karşıya" - "Ülkelerin dışa bağımlılığının azalması ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi için yerli üretimin artması zorunluluk haline geldi" - "Gelişmiş ülkeler özellikle bilişim sektöründe tüketici değil, üretici olmanın önemini çoktan kavradı. Artık hedeflerini, planlamalarını ve stratejilerini yerli ve milli üretimi esas alarak belirliyorlar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bilgi teknolojilerinin fırsatlarından yararlanırken bir yandan da tehditleriyle karşı karşıya kalındığını belirterek, "Ülkelerin dışa bağımlılığının azalması ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi için yerli üretimin artması zorunluluk haline geldi." dedi.

Sayan, BTK Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kamu BT Yönetiminde Milli Stratejiler Semineri" açılışında yaptığı konuşmada, küresel anlamda ekonominin en temel belirleyicisi ve itici gücünün bilişim teknolojileri olduğuna dikkati çekerek, toplumları doğrudan etkileyen ve devletlerin kalkınmasında güçlü belirleyici olan bilişim sektörünün öneminin de gün geçtikçe arttığını belirtti.

Bugün bilgi teknolojilerinin fırsatlarından yararlanılırken bir yandan da tehditleriyle karşı karşıya kalındığına işaret eden Sayan, "Dışa bağımlılığının azalması ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmesi için yerli üretimin artması zorunluluk haline geldi. Gelişmiş ülkeler özellikle bilişim sektöründe tüketici değil, üretici olmanın önemini çoktan kavradı. Artık hedeflerini, planlamalarını ve stratejilerini yerli ve milli üretimi esas alarak belirliyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin teknolojiye çok yüksek bedeller ödediğini gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerli ve milli teknolojileri geliştirme konusunda son derece hassas olduğunu vurgulayan Sayan, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin gelişmiş ülkelerle yarışabilme adına kendileri için vazgeçilmez rehber niteliğinde olduğunu kaydetti.

Dışarıdan temin edilen ürünlerin daha da iyisini sağlayabilecek yeterli insan gücü ve ekonomik altyapının mevcut olduğunu dile getiren Sayan, buna rağmen teknolojinin ithal edilmesinin, hem ekonomik hem güvenlik hem de sürdürülebilirlik boyutlarıyla ülkeyi zora soktuğunu anlattı.

Sayan, Türkiye'deki firmalarının kaliteli ve uygun maliyetlerde üretim yapmaları ve diğer ülkelerle rekabet edebilecek konuma gelmeleri için bakanlık olarak alanlarında üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizdi.

Yerli ve milli üretimin sadece ithalatı azaltmayacağını aynı zamanda ihracat açısından da ekonomiye ve firmalara büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Yerlileşme çalışmalarımız bize ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacak. 'Türk Malı' damgalı ürünlerimiz, özellikle Orta Doğu gibi yeni pazarlara ve hatta olgunluğa ulaşmış Batı pazarlarına ihraç ediliyor olacak. Biz hükümet olarak hem ithalatın azalması hem de ihracatın artmasıyla cari açığın kapatılması yönünde ciddi adımlar atmaya başladık."

Türkiye'de bilişim alanında yapılan çalışmaları anlatan Sayan, bilişim ve teknolojiyle büyümek isteyen işletmeler için bütün kaynakları seferber ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Sayan, geleceğin, teknolojiyle kalkınabilen toplumların elinde olacağını vurgulayarak, "Bizler, siyasi irade olarak sizlerin yolunu açacağız. Sizler düşünen, araştıran, üreten şirketler olarak ilerleyeceksiniz. Birlikte yürüyecek, ilerleyecek, mesafe kat edeceğiz ve hep birlikte gelişecek, hep birlikte büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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