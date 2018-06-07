FİNANS

Kamu çalışanlarının maaşları 13 Haziran'da ödenecek

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 11:47 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal: (1) - "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak" - "Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bayram girmeden önce maaşlarını almış olacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak." dedi.

Ağbal, Bayburt Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ayın 15'inde maaşlarını aldıklarını anımsattı.

Haziran ayı maaşlarının ayın 15'i itibarıyla Ramazan Bayramı'nın birinci gününe geldiğini ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:

"Bugün bütün bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge gönderdim. Dolayısıyla bütün kamu görevlilerimiz, memurlarımız, sözleşmeli personel, işçi ve diğer statülerde çalışan bütün personelimiz, ister bakanlıklarda çalışsınlar, ister belediyelerde, ister il özel idarelerinde, bütün kamuda çalışan kardeşlerimizin maaşları 13 Haziran'da hesaplarına yatacak. Dolayısıyla bayrama girmeden, mübarek Ramazan Bayramı'na girmeden bütün kamu görevlilerimiz de maaşlarını, aylıklarını almış olacak."

Bakan Ağbal, burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli hazırlıkları yaptıklarına işaret ederek, "Bu konuda bakan olarak bugün gerekli talimatı verdim, bakanlık olarak da konuyu takip ediyoruz. Böylelikle bayram girmeden önce de nasıl emeklilerimizin aylıklarını ödediysek, nasıl emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemişsek şimdi de kamu görevlilerimizin, kamu çalışanlarımızın aylıklarını bayram girmeden önce ödemiş oluyoruz. Yaklaşık 3 milyon 700 bin kamu çalışanı bu şekilde bayram girmeden önce maaşlarını almış olacaklar." diye konuştu.

(Sürecek)

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliğiFındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği
Babalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlarBabalara teknolojiyi sevdirmek için cazip fırsatlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayburt maaş ödemeleri Maliye Bakanı Naci Ağbal

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekliye müjde! Bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalarda değişiklik

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Memurların maaşı ne zaman yatacak? Bakan açıkladı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Dizel aracına benzin konuldu, tazminat kazandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜRKONFED’den, genç girişimciliği için yeni Avrupa Birliği: YEP!

TÜRKONFED’den, genç girişimciliği için yeni Avrupa Birliği: YEP!

Rize- Artvin Havalimanı'nda günlük 75 bin ton taş dolguya ulaşıldı

Rize- Artvin Havalimanı'nda günlük 75 bin ton taş dolguya ulaşıldı

Şeftali ile nektarin üreticisi ve ihracatçısı bayramı erken yaptı

Şeftali ile nektarin üreticisi ve ihracatçısı bayramı erken yaptı

Bakan Ağbal: Kamuda çalışanların maaşları 13 Haziran'da yatacak

Bakan Ağbal: Kamuda çalışanların maaşları 13 Haziran'da yatacak

IKEA 7'nci mağazasını Antalya'da açtı

IKEA 7'nci mağazasını Antalya'da açtı

Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

Fındıkta kaybı önlemek için ilaçlama seferberliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.