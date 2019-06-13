Kamu ihaleleri için yeterlilik kriteri düzenlemesi

Kamu ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlilik kriteri olarak ihale konusu işle ilgili cironun aranabilmesi ve standart formlarla belgelenmesi mümkün olacak.

Kamu İhale Kurumunun, 5 ayrı ihale yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurumdan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle ihalelerde ekonomik ve mali yeterlilik kriteri olarak ihale konusu iş ile ilgili cironun aranabilmesi ve standart formlarla belgelenmesi mümkün hale getirildi.

Bu kapsamda, yaklaşık maliyeti eşik değerin 3 katına eşit ve bu değerin üzerinde olan yapım işi ihalelerinde, iş hacmini gösteren yeterlilik kriteri olarak yalnızca yapım işleriyle ilgili cironun aranabilmesi hususunda idarelere dokümanda düzenleme yapabilme yetkisi verildi. Buna karşın, söz konusu ihalelerde isteklinin yapım işleriyle ilgili ciro için istenen oranı tek başına sağlayamaması halinde toplam cironun da belirli oranda dikkate alınabilmesi imkanı getirildi.

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